خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همدان نخستین استان پایلوت طرح «خادم»

همدان نخستین استان پایلوت طرح «خادم»
کد خبر : 1735986
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار همدان با بیان اینکه همدان به عنوان نخستین استان طرح خادم را به صورت آزمونه( پایلوت) اجرا می‌کند، گفت: این طرح نمونه‌ای موفق از مدیریت محله محور است که می‌تواند در سراسر کشور گسترش یابد.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی، روز چهارشنبه در همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح «خادم» و مدیریت محله محور افزود: با مشارکت مردم، مساجد و دهیاری‌ها، تعداد خانه‌های هلال در استان از ۲۳۰ به یک هزار و ۳۶۵ خانه افزایش یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در توسعه و مدیریت کشور اظهار کرد: مدیریت محله محور همواره مورد توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و انقلاب اسلامی نیز بر پایه حضور و مشارکت گسترده مردم در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از اصول اساسی ثبات و پیشرفت کشور، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و توانمندی‌های مردمی است و تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه مردم در امور کشور سهیم شده‌اند، تصمیمات و اقدامات با سرعت، کیفیت و اثرگذاری بیشتری همراه بوده است.

ملانوری‌شمسی افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت دارد شکل نوینی از مدیریت محله محور در کشور اجرایی شود تا همگان بتوانند در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات، نقش فعال و اثرگذار داشته باشند.

وی تاکید کرد: رییس جمهور نیز بارها بر فعال شدن محلات و استفاده از توان مردم در عرصه‌های مختلف تأکید کرده است و مدیریت محله محور می‌تواند ظرفیت‌های موجود را شکوفا کند و زمینه‌ساز مشارکت هدفمند مردم در حل مشکلات محله و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان شود.

استاندار همدان با بیان اینکه گاهی تصمیماتی گرفته می‌شود بدون آنکه توانمندی‌ها و قابلیت‌های محلات در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: مدیریت محله محور، مردم را به عنوان شریک اصلی اقدامات اجرایی کشور معرفی می‌کند و از آنان می‌خواهد که به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها مشارکت کنند و این نوع مدیریت، سرمایه‌های اجتماعی نظام را تقویت می‌کند و موجب افزایش انسجام، وحدت و همدلی در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: یکی از نکات برجسته مدیریت محله محور، ایجاد ارتباط معنادار با مردم است و مردم باید احساس کنند که تصمیمات و اقدامات کشور با حضور و مشارکت آن‌ها شکل گرفته و نیازها و مسائلشان در تصمیم‌گیری‌ها دیده می‌شود و این طرح به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان مردم و مسوولان است تا بتوانیم آرمان‌های نظام را محقق و مشکلات واقعی مردم را شناسایی و حل کنیم.

ملانوری‌شمسی تصریح کرد: در چارچوب طرح مدیریت محله محور، مردم به گروه‌های فعال تبدیل می‌شوند و می‌توانند در مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و امدادی مشارکت مستقیم داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های موفق این طرح، اجرای طرح «خادم» با مشارکت جمعیت هلال احمر است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بزرگ‌ترین سرمایه جمعیت هلال احمر، مردم هستند که در شرایط سخت و بحرانی پای کار آمدند و تعلق خود به جمعیت را با عمل و فعالیت‌های داوطلبانه نشان داده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی