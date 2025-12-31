همدان نخستین استان پایلوت طرح «خادم»
استاندار همدان با بیان اینکه همدان به عنوان نخستین استان طرح خادم را به صورت آزمونه( پایلوت) اجرا میکند، گفت: این طرح نمونهای موفق از مدیریت محله محور است که میتواند در سراسر کشور گسترش یابد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوریشمسی، روز چهارشنبه در همایش نکوداشت خدمات داوطلبانه و رونمایی از طرح «خادم» و مدیریت محله محور افزود: با مشارکت مردم، مساجد و دهیاریها، تعداد خانههای هلال در استان از ۲۳۰ به یک هزار و ۳۶۵ خانه افزایش یافته است.
وی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در توسعه و مدیریت کشور اظهار کرد: مدیریت محله محور همواره مورد توجه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و انقلاب اسلامی نیز بر پایه حضور و مشارکت گسترده مردم در عرصههای مختلف شکل گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از اصول اساسی ثبات و پیشرفت کشور، استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و توانمندیهای مردمی است و تجربه سالهای اخیر نشان داده که هرگاه مردم در امور کشور سهیم شدهاند، تصمیمات و اقدامات با سرعت، کیفیت و اثرگذاری بیشتری همراه بوده است.
ملانوریشمسی افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت دارد شکل نوینی از مدیریت محله محور در کشور اجرایی شود تا همگان بتوانند در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات، نقش فعال و اثرگذار داشته باشند.
وی تاکید کرد: رییس جمهور نیز بارها بر فعال شدن محلات و استفاده از توان مردم در عرصههای مختلف تأکید کرده است و مدیریت محله محور میتواند ظرفیتهای موجود را شکوفا کند و زمینهساز مشارکت هدفمند مردم در حل مشکلات محله و تصمیمگیریهای خرد و کلان شود.
استاندار همدان با بیان اینکه گاهی تصمیماتی گرفته میشود بدون آنکه توانمندیها و قابلیتهای محلات در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: مدیریت محله محور، مردم را به عنوان شریک اصلی اقدامات اجرایی کشور معرفی میکند و از آنان میخواهد که به صورت مستقیم در تصمیمگیریها و اجرای برنامهها مشارکت کنند و این نوع مدیریت، سرمایههای اجتماعی نظام را تقویت میکند و موجب افزایش انسجام، وحدت و همدلی در جامعه میشود.
وی با اشاره به اهداف این طرح گفت: یکی از نکات برجسته مدیریت محله محور، ایجاد ارتباط معنادار با مردم است و مردم باید احساس کنند که تصمیمات و اقدامات کشور با حضور و مشارکت آنها شکل گرفته و نیازها و مسائلشان در تصمیمگیریها دیده میشود و این طرح به دنبال ایجاد گفتمان مشترک میان مردم و مسوولان است تا بتوانیم آرمانهای نظام را محقق و مشکلات واقعی مردم را شناسایی و حل کنیم.
ملانوریشمسی تصریح کرد: در چارچوب طرح مدیریت محله محور، مردم به گروههای فعال تبدیل میشوند و میتوانند در مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و امدادی مشارکت مستقیم داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از نمونههای موفق این طرح، اجرای طرح «خادم» با مشارکت جمعیت هلال احمر است و تجربه سالهای گذشته نشان داده که بزرگترین سرمایه جمعیت هلال احمر، مردم هستند که در شرایط سخت و بحرانی پای کار آمدند و تعلق خود به جمعیت را با عمل و فعالیتهای داوطلبانه نشان دادهاند.