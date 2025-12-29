تولید ۷۲ تخته فرش توسط مددجویان کمیته امداد همدان

به گزارش ایلنا از همدان، جعفر بهرامی خشنود دوشنبه ۸ دی در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: این نهاد با شناسایی طرح‌های نوین و مورد نیاز بازار، تأمین مواد اولیه مرغوب و مناسب، نظارت بر اجرای طرح‌های قالی‌بافی مددجویان و فروش فرش‌های تولیدی آن‌ها در خارج از استان با قیمت مناسب‌تر، تلاش کرده بیشترین سود را نصیب مددجویان کارآفرین تحت حمایت کند.

بهرامی، تعداد زنان تحت حمایت امداد اداره همدان را ۹ هزار و ۸۰۰ نفر اعلام کرد و ادامه داد از این تعداد ۲۲۵ نفر مشترک طرح‌های قالیبافی کمیته امداد هستند.

رئیس کمیته امداد اداره همدان بیان کرد: کمیته امداد در این راستا ضمن برگزاری جلسه استعدادسنجی و مشاوره شغلی به‌صورت چهره به چهره، متقاضیان بافت فرش برای طی مراحل اداری و تکمیل پرونده به کارشناس خودکفایی (فرش) معرفی می‌شوند که در مرحله بافت فرش استادکار ناظر به‌صورت منظم (ماهیانه) بر روند بافت نظارت کرده و در پایان ضمن ارزیابی و قیمت‌گذاری، نسبت به فروش فرش به قیمت مناسب‌تر در خارج از استان اقدام می‌کند.

وی تصریح کرد: در ۹ ماهه گذشته ۲۲۵ متر مربع فرش بافته‌شده توسط مددجویان تحت حمایت امداد اداره همدان به قیمت پنج میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان فروخته‌ و مبلغ آن به‌حساب بافندگان واریز شد.

