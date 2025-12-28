رکورد ۹ ماهه توزیع کودهای کشاورزی در همدان شکسته شد

به گزارش ایلنا از همدان، بهروز الیاسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در سالن شهید خواستان با بیان اینکه بیش از ۹۹ هزار تن انواع کودهای پایه به‌صورت یارانه‌ای در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال رکورد توزیع کودهای کشاورزی شکسته شد به طوری که انواع کودهای پایه شامل ازت، فسفات و پتاس توزیع شده که این مقدار بیش از توزیع سالانه در سال‌های گذشته است.

الیاسی افزود: این حجم توزیع معادل حدود ۷۸ درصد از برنامه ابلاغی ۱۲۸ هزار تنی تأمین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی برای استان همدان است که نشان‌دهنده تحقق بخش عمده‌ای از برنامه سالانه در مدت‌زمانی کوتاه‌تر از یک سال است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به ترکیب کودهای توزیع‌ شده گفت: از مجموع کودهای تأمین‌ شده، ۸۹ هزار تن کود ازته، ۵ هزار و ۲۰۰ تن کود فسفاته و ۵ هزار و ۴۰۰ تن کود پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.

وی درباره منابع تأمین این کودها تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد کودهای توزیع‌ شده از تولیدات داخلی و عمدتاً از پتروشیمی‌های تولیدکننده اوره و همچنین تولیدکنندگان خصوصی فسفات و پتاس تأمین شده که این موضوع نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و حمایت از تولید داخلی داشته است.

الیاسی در ادامه به مدیریت حمل‌ونقل کودهای کشاورزی اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، حمل روزانه کود به‌ طور میانگین ۴۰۰ تن انجام شد و اجرای طرح حمل مستقیم از مبادی تولید به کارگزاران، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه‌های حمل‌ونقل و انبارداری شد.

وی همچنین بر کیفیت کودهای توزیع‌شده تأکید کرد و افزود: تمامی کودها از زمان خروج از مبادی تولید تا تحویل به مصرف‌کننده نهایی تحت نظارت تیم رصد و پایش شرکت قرار دارند و آزمایش‌های کنترل کیفی در مبدا و مقصد انجام می‌شود تا از ورود کودهای تقلبی و بی‌کیفیت به چرخه کشاورزی جلوگیری شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: رکوردشکنی در توزیع کودهای کشاورزی نشان‌دهنده عزم جدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است که این امر علاوه بر افزایش بهره‌وری اراضی، نقش مؤثری در ارتقای امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار در استان خواهد داشت.

