رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان:
مجوز مگاهاسپیتال ۱۰۰۰ تختخوابی همدان صادر شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از صدور مجوز ماده ۲۳ و پیشبینی اعتبار بودجهای برای ساخت مگاهاسپیتال هزار تختخوابی همدان خبر داد و آن را گام بلند استان برای تبدیلشدن به قطب درمان غرب کشور دانست.
به گزارش ایلنا از همدان، بهروز کارخانهای صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی از صدور مجوز ماده ۲۳ مگاهاسپیتال هزار تختخوابی همدان خبر داد و این رویداد را یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه سلامت استان در سالهای اخیر دانست.
وی اظهار کرد: این مجوز مهم با پیگیریهای مستمر صادر شده و مسیر اجرای یکی از بزرگترین پروژههای درمانی غرب کشور را قانونی کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به پیشبینی اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۵ برای این پروژه افزود: در بودجه سال آینده، اعتباری برای آغاز عملیات اجرایی این بیمارستان در نظر گرفته شده که نشاندهنده عزم جدی دولت برای شروع ساخت این مگاهاسپیتال است.
وی تأکید کرد: با احداث این بیمارستان هزار تختخوابی، همدان نهتنها پاسخگوی نیازهای درمانی استان خواهد بود، بلکه به عنوان قطب درمانی غرب کشور، نقش مؤثری در ارائه خدمات تخصصی و فوقتخصصی به استانهای همجوار ایفا خواهد کرد.
کارخانهای خاطرنشان کرد: این پروژه بزرگ، تحولی ماندگار در زیرساختهای سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، جذب بیماران ارجاعی و توسعه جایگاه دانشگاه علوم پزشکی همدان در سطح ملی و افزایش گردشگری سلامت ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه کرامت و عزت مردم استان ایجاب میکند خدمات سلامت استان منطبق با نظام سطحبندی با بهترین کیفیت ارائه شود گفت: در این راستا ساخت بیمارستان هزار تختی و تکمیل مرکز جامع سرطان که کمیسیون ماده ۲۳ آن در ماههای اخیر اخذ شده، گامی بلند و آیندهنگارانه است.