مدیرکل اقتصاد و دارایی استان خبرداد

شناسایی ۱۰ ملک مازاد در همدان

شناسایی ۱۰ ملک مازاد در همدان
کد خبر : 1733525
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: در راستای مولد سازی دارایی‌های دولت، در سال‌جاری تاکنون، ۱۰ ملک مازاد شناسایی و به کمیته ملی مولدسازی ارسال شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی اظهار کرد: در سال‌جاری پنج ملک مازاد متعلق به آموزش و پروررش، دو ملک مازاد ثبت احوال، دو ملک مازاد جهاد کشاورزی و یک ملک مازاد بهزیستی شناسایی شده است.

وی افزود: همچنین دو ملک مازاد راه و شهرسازی و یک ملک مازاد مرکز بهداشت و یک ملک مازاد اداره کار که در سال قبل شناسایی شده بود نیز در سال‌جاری مولدسازی شده است.

پیمانی با اشاره به قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: یکی از روش‌های تحرک بخشی توسعه استان‌ها، به حرکت درآمدن پروژه‌های معطل مانده با استقاده از ظرفیت این قانون می باشد و قرار نیست رقمی از درآمد مولدسازی صرف امور جاری شود بلکه درآمد مولدسازی هر استان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی همان استان تخصیص داده می‌شود.

وی تصریح کرد: مولدسازی، استفاده بهینه از اموال است که از طرق مختلف از جمله تهاتر، مشارکت در ساخت و معاوضه با بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران که طرح‌های عمرانی را اجرا کرده‌اند انجام می‌شود.

