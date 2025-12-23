به گزارش ایلنا از همدان، ارسلان سرمدی صبح امروز در رزمایش طرح زمستانی استان همدان با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی استان از آغاز اجرای طرح زمستانی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید جلال پورحسینی، اظهار کرد: طرح زمستانی پلیس راه از تاریخ ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه به مدت حدود سه ماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: طرح زمستانی با مشارکت تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان در معابر شهری و برون‌شهری و در ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان اجرا می‌شود و ۴۵ نقطه برف‌گیر و صعب‌العبور از جمله گردنه اسدآباد، گردنه آوج و سایر گردنه‌های حساس زیر پوشش کامل قرار خواهند گرفت.

وی هدف اصلی این طرح را ایجاد نظم و انضباط ترافیکی، پیشگیری از تصادفات، جلوگیری از انسداد جاده‌ها و ارائه خدمات امدادی به‌موقع به هم‌استانی‌ها عنوان کرد و گفت: نیروهای پلیس، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی با همدلی و هماهنگی کامل به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود.

سرمدی با تشریح توان و امکانات به‌کارگرفته‌شده در این طرح بیان کرد: پلیس راه استان با ۷۶ تیم خودرویی و ۲۲۵ نیروی انسانی، پلیس راهور با ۵۷ تیم و ۲۲۰ نیرو، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۵۵۷ راهدار، ۳۵ پایگاه راهداری، ۳۵۹ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ذخیره و ۷۵ هزار تن ماسه و نمک در اجرای طرح مشارکت دارند.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر با ۱۷ پایگاه ثابت و سه پایگاه موقت، اورژانس پیش‌بیمارستانی با ۷۲ پایگاه زمینی، یک پایگاه هوایی، دو اتوبوس‌آمبولانس و چهار موتورلانس و همچنین شرکت‌های امداد خودرو با ۲۸ اکیپ تخصصی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

رئیس پلیس راه استان همدان از فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف و نظارتی برای کنترل هوشمند جاده‌ها خبر داد و افزود: این تجهیزات نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش تخلفات خواهند داشت.

وی با اشاره به عملکرد موفق است در حوزه کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: همدان طی سه سال اخیر جزو استان‌های برتر کشور در کاهش تصادفات بوده و در هفت‌ماهه سال جاری نیز شاهد کاهش ۵ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای بوده‌ایم.

سرمدی این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برگزاری منظم جلسات شورای ترافیک و قرارگاه کاهش تصادفات دانست و تأکید کرد: تحقق کاهش حوادث رانندگی مستلزم توجه به پنج اصل جاده ایمن، سرعت ایمن، وسیله نقلیه ایمن، رفتار ایمن کاربران و آموزش و مراقبت‌های پس از تصادف است.وی از تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای انتظامی، راهداری، هلال احمر، اورژانس و امداد خودرو که در اجرای طرح زمستانی مشارکت دارند، قدردانی کرد.

