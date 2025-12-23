خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های همدان

فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های همدان
کد خبر : 1731840
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان همدان از فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف و نظارتی برای کنترل هوشمند جاده‌های همدان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، ارسلان سرمدی صبح امروز در رزمایش طرح زمستانی استان همدان با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی استان از آغاز اجرای طرح زمستانی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید جلال پورحسینی، اظهار کرد: طرح زمستانی پلیس راه از تاریخ ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۲۰ اسفندماه به مدت حدود سه ماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان همدان با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: طرح زمستانی با مشارکت تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان در معابر شهری و برون‌شهری و در ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه‌های شریانی استان اجرا می‌شود و ۴۵ نقطه برف‌گیر و صعب‌العبور از جمله گردنه اسدآباد، گردنه آوج و سایر گردنه‌های حساس زیر پوشش کامل قرار خواهند گرفت.

وی هدف اصلی این طرح را ایجاد نظم و انضباط ترافیکی، پیشگیری از تصادفات، جلوگیری از انسداد جاده‌ها و ارائه خدمات امدادی به‌موقع به هم‌استانی‌ها عنوان کرد و گفت: نیروهای پلیس، راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی با همدلی و هماهنگی کامل به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود.

سرمدی با تشریح توان و امکانات به‌کارگرفته‌شده در این طرح بیان کرد: پلیس راه استان با ۷۶ تیم خودرویی و ۲۲۵ نیروی انسانی، پلیس راهور با ۵۷ تیم و ۲۲۰ نیرو، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ۵۵۷ راهدار، ۳۵ پایگاه راهداری، ۳۵۹ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ذخیره و ۷۵ هزار تن ماسه و نمک در اجرای طرح مشارکت دارند.

وی یادآور شد: جمعیت هلال احمر با ۱۷ پایگاه ثابت و سه پایگاه موقت، اورژانس پیش‌بیمارستانی با ۷۲ پایگاه زمینی، یک پایگاه هوایی، دو اتوبوس‌آمبولانس و چهار موتورلانس و همچنین شرکت‌های امداد خودرو با ۲۸ اکیپ تخصصی آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

رئیس پلیس راه استان همدان از فعال‌سازی ۱۳۲ دستگاه دوربین ثبت تخلف و نظارتی برای کنترل هوشمند جاده‌ها خبر داد و افزود: این تجهیزات نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش تخلفات خواهند داشت.

وی با اشاره به عملکرد موفق است در حوزه کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: همدان طی سه سال اخیر جزو استان‌های برتر کشور در کاهش تصادفات بوده و در هفت‌ماهه سال جاری نیز شاهد کاهش ۵ درصدی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای بوده‌ایم.

سرمدی این موفقیت را نتیجه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، برگزاری منظم جلسات شورای ترافیک و قرارگاه کاهش تصادفات دانست و تأکید کرد: تحقق کاهش حوادث رانندگی مستلزم توجه به پنج اصل جاده ایمن، سرعت ایمن، وسیله نقلیه ایمن، رفتار ایمن کاربران و آموزش و مراقبت‌های پس از تصادف است.وی از تمام دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای انتظامی، راهداری، هلال احمر، اورژانس و امداد خودرو که در اجرای طرح زمستانی مشارکت دارند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا