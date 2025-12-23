برگزاری اختتامیه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی 26 بهمن ماه در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، محمدرضا جوادی صبح امروز در جمع خبرنگاران در سالن جلسات ارشاد با اشاره به برگزاری شانزدهمین جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی همدان در فعالیت‌های تخصصی فرهنگی توجه به حوزه کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به وجود شاعران برجسته حوزه کودک و‌ نوجوان در همدان و بهره‌گیری از این ظرفیت آنها در این آیین فرهنگی از تهیه بانک اطلاعاتی و‌ به‌روزرسانی در این بخش خبر داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان پاسداشت و تقویت اصالت و هویت دینی با محوریت امام رضا(ع)، استفاده از ابزار موثر شعر در راستای ترویج و تبیین فرهنگ رضوی، ایجاد تولید محتوا و آثار جدید در حوزه معارف رضوی در قالب شعر کودک و نوجوان و حمایت از شاعران آیینی به ویژه شاعران کودک و نوجوان را از اهداف جشنواره برشمرد.

وی تاریخ ارسال آثار به جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی را تا ۲۰ دی‌ماه عنوان کرد و تاریخ برگزاری جشنواره را نیز ۲۶ بهمن‌ماه عنوان کرد.جوادی بزرگداشت مصطفی رحماندوست؛ شاعر برجسته کودک و نوجوان را یکی از برنامه‌های این جشنواره دانست.

وی برگزاری جشنواره ملی آیات شعر کودک و‌ نوجوان همدان را از دیگر برنامه‌هایی دانست که در استان برگزار خواهد شد.

بهرام ترکمان؛ رئیس خانه شعر و ادب همدان نیز از برگزاری "عصر شعر" با عنوان "در آستان جانان" در حاشیه جشنواره ملی شعر کودک رضوی خبر داد و افزود: این برنامه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ادبی استان به شمار می‌رود.

دبیر جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در همدان با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد آیینی گفت: تاکنون ۱۸۰ اثر به جشنواره ارسال شده که پیش‌بینی می‌شود به بیش از ۲۰۰ اثر برسد.غلامرضا بکتاش با بیان اینکه در آثار به اشعاری که با نگاه نو سروده شود امتیاز خاصی خواهد داشت از چاپ آثار در یک کتاب خبر داد.وی بخش‌های جشنواره را شامل شعر برای خردسال و کودک (تا ۱۲ سال) و شعر برای نوجوان (از ۱۲ تا ۱۸ سال) عنوان کرد.دبیر جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان در همدان جوایز بخش خردسال و کودک را بدین شرح برشمرد؛ رتبه اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، رتبه دوم: لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و رتبه سوم: لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال.وی با بیان اینکه در بخش نوجوان رتبه اول تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال؛ رتبه دوم لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و رتبه سوم لوح تقدیر و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال دریافت می‌کند.بکتاش جایزه بخش منتخب مردمی را نیز تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.وی گفت: در بخش‌ جنبی جشنواره در این دوره دو کارگاه نقد شعر به صورت مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این کارگاه‌ها و محافل شعر شرکت کنند.

