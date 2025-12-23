خبرگزاری کار ایران
هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» در همدان آغاز شد

آیین افتتاح هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه «آب» با حضور دانش‌آموزان کلاس اول دبستان، صبح سه‌شنبه ۲ دی‌ماه در تالار آب مجموعه آبیاران همدان برگزار شد.

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش آموزش‌های پایه در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه آب گفت: آموزش مدیریت مصرف آب از سنین کودکی، یکی از مؤثرترین و ماندگارترین راهکارها برای حفاظت از منابع آبی است و دانش‌آموزان می‌توانند به‌عنوان سفیران آب، این فرهنگ را به خانواده‌ها و جامعه منتقل کنند.

بختیاری‌فر با بیان اینکه آشنایی کودکان با مفهوم ارزشمند آب، محدود به یک آموزش ساده نیست، تصریح کرد: فراگیری نخستین واژه «آب» بهانه‌ای است برای آموزش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، صرفه‌جویی و درک اهمیت منابع طبیعی؛ موضوعی که در شرایط کم‌آبی و تغییرات اقلیمی، بیش از گذشته ضرورت دارد.

وی ادامه داد: کودکان امروز، مدیران و تصمیم‌گیران فردای جامعه هستند و اگر از همین سن، نگاه درست به مصرف آب در ذهن آن‌ها شکل بگیرد، می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد کاهش هدررفت آب و استفاده آگاهانه‌تر از این نعمت حیاتی باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان همچنین با اشاره به گستره اجرای این برنامه، مطرح کرد: جشن فراگیری نخستین واژه «آب» تنها به شهر همدان محدود نیست و این مراسم در تمام شهرستان‌های استان همدان برگزار می‌شود تا پیام مدیریت مصرف آب به شکل یکپارچه به دانش‌آموزان سراسر استان منتقل شود.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با همکاری آموزش و پرورش، برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان، در دستور کار دارد تا فرهنگ صحیح مصرف آب به‌صورت مستمر و هدفمند در جامعه تقویت شود.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
