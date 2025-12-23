خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار همدان:

دستگاه‌های خدمات‌رسان در رزمایش زمستانی پای کار باشند

دستگاه‌های خدمات‌رسان در رزمایش زمستانی پای کار باشند
کد خبر : 1731829
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار همدان مسئولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان را در رزمایش زمستانی خطیر دانست و با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم، گفت: تلاش نیروهای امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان در شرایط سخت، ارزشمند و ماندگار است.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی صبح امروز در رزمایش طرح زمستانی استان همدان با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، آغاز فصل زمستان و حلول ماه مبارک رجب و میلاد امام محمدباقر(ع) را تبریک گفت.

وی با قدردانی از زحمات مجموعه فرماندهی انتظامی استان به‌ویژه سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان، اظهار کرد: میدان خدمت همواره گسترده است و در نگاه اعتقادی، هیچ عملی برتر از خدمت به مردم نیست.

استاندار همدان با اشاره به جایگاه استان در مسیر تردد استان‌های غربی و مرزهای کشور افزود: همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی، کوهستانی بودن و قرار گرفتن در مسیرهای پرتردد، به‌ویژه در فصل زمستان با شرایط سخت‌تری مواجه است و این موضوع مسئولیت دستگاه‌های خدمات‌رسان را سنگین‌تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، یگان‌های انتظامی، اورژانس، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، جمعیت هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی نقش مهمی در کاهش نگرانی و اضطراب مردم و مسافران دارد و این آرامش، زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت استان است.

ملانوری امنیت مطلوب امروز همدان را حاصل تلاش هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این امنیت مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی فراجا و نیروهای خدمتگزار آن است.

وی همچنین از نقش مؤثر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به‌موقع، امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی قدردانی کرد و افزود: اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه موجب کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش نشاط و پویایی جامعه می‌شود.

استاندار همدان در پایان ابراز امیدواری کرد که طرح زمستانی امسال با موفقیت اجرا شود و همه دستگاه‌ها بتوانند با خدمت‌رسانی مطلوب، رضایت مردم را جلب کرده و از پاداش الهی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا