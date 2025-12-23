استاندار همدان:
دستگاههای خدماترسان در رزمایش زمستانی پای کار باشند
استاندار همدان مسئولیت دستگاههای خدماترسان را در رزمایش زمستانی خطیر دانست و با تأکید بر اهمیت خدمترسانی بیوقفه به مردم، گفت: تلاش نیروهای امدادی، انتظامی و خدماترسان در شرایط سخت، ارزشمند و ماندگار است.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی صبح امروز در رزمایش طرح زمستانی استان همدان با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، آغاز فصل زمستان و حلول ماه مبارک رجب و میلاد امام محمدباقر(ع) را تبریک گفت.
وی با قدردانی از زحمات مجموعه فرماندهی انتظامی استان بهویژه سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان، اظهار کرد: میدان خدمت همواره گسترده است و در نگاه اعتقادی، هیچ عملی برتر از خدمت به مردم نیست.
استاندار همدان با اشاره به جایگاه استان در مسیر تردد استانهای غربی و مرزهای کشور افزود: همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی، کوهستانی بودن و قرار گرفتن در مسیرهای پرتردد، بهویژه در فصل زمستان با شرایط سختتری مواجه است و این موضوع مسئولیت دستگاههای خدماترسان را سنگینتر میکند.
وی خاطرنشان کرد: تلاش پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، یگانهای انتظامی، اورژانس، راهداری و حملونقل جادهای، جمعیت هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی نقش مهمی در کاهش نگرانی و اضطراب مردم و مسافران دارد و این آرامش، زمینهساز توسعه و پیشرفت استان است.
ملانوری امنیت مطلوب امروز همدان را حاصل تلاش هماهنگ دستگاههای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این امنیت مرهون تلاشهای شبانهروزی فراجا و نیروهای خدمتگزار آن است.
وی همچنین از نقش مؤثر رسانهها در اطلاعرسانی بهموقع، امیدآفرینی و افزایش اعتماد عمومی قدردانی کرد و افزود: اطلاعرسانی صحیح و مسئولانه موجب کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش نشاط و پویایی جامعه میشود.
استاندار همدان در پایان ابراز امیدواری کرد که طرح زمستانی امسال با موفقیت اجرا شود و همه دستگاهها بتوانند با خدمترسانی مطلوب، رضایت مردم را جلب کرده و از پاداش الهی بهرهمند شوند.