آمادگی کامل راهداری همدان برای زمستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از آمادگی کامل راهداری همدان برای زمستان خبر داد و گفت: با بهکارگیری ۵۵۷ نیروی انسانی، ۵۱۲ دستگاه ماشینآلات و دپو ۷۵ هزار تن شن، نمک و ماسه، آمادگی کامل برای خدماترسانی در ۵۴۰۰ کیلومتر راه استان وجود دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشیخرم صبح امروز در رزمایش طرح زمستانی استان همدان با حضور مسئولان استانی در محل فرماندهی انتظامی با اشاره به گستردگی شبکه راههای استان اظهار کرد: استان همدان دارای ۵ هزار و ۴۴۲ کیلومتر راه است که حدود ۴۵ گردنه به طول ۲۴۷ کیلومتر از جمله گردنه شاخص اسدآباد را شامل میشود.
وی با اشاره به اینکه برای پوشش مناسب این مسیرها، ۳۷ باب راهدارخانه ثابت و سیار و محل دپوی شن و نمک پیشبینی شده است گفت: همچنین ۵۱۲ دستگاه ماشینآلات شامل ملکی، اجارهای و مشارکتی با دهیاریها برای اجرای عملیات راهداری زمستانی آماده بهکار هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان با بیان اینکه ۵۵۷ نفر نیروی انسانی شامل راهداران، اپراتورها و نیروهای پشتیبانی در طرح زمستانی فعالیت میکنند، تصریح کرد: ۷۵ هزار تن شن، نمک و ماسه و همچنین ۲ هزار تن آسفالت سرد کیسهای برای ترمیم چالهها و لکهگیریهای اضطراری تهیه و دپو شده است.
وی با اشاره به عملکرد انجامشده از ابتدای بارشها گفت: تاکنون در محورهای اصلی استان ۱۵ هزار و ۲۸۰ کیلومتر باند برفروبی، مصرف ۹۶۷ تن شن و نمک، ۳۶۸ مورد امدادرسانی به خودروها و اسکان موقت ۴۷ نفر در راهدارخانهها ثبت شده است.
پرورشی خرم عنوان کرد: همچنین در راههای روستایی، ۲۴۸ مسیر بازگشایی و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند برفروبی انجام شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ایمنی اشاره کرد و گفت: از ۵۲ نقطه حادثهخیز شناساییشده، ۵۱ نقطه رفع شده و یک نقطه نیز در دست اقدام است؛ همچنین ۱۲ پروژه اصلاح هندسی با هزینهای بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بهطور کامل اجرا شده است.
مدیرکل راهداری همدان با بیان اینکه در حوزه ایمنی و هوشمندسازی، ۳۵ سامانه نظارت تصویری فعال است و هفت سامانه دیگر نیز در حال نصب قرار دارد افزود: همچنین ۹۸ دستگاه ترددشمار و ۱۰۸ سامانه ثبت تخلفات در محورهای استان نصب شده که نقش مؤثری در مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات داشتهاند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری استان برای مقابله با شرایط زمستانی، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با استفاده از همه ظرفیتها، خدماتی شایسته به مردم و کاربران جادهای استان ارائه دهیم.