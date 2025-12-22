رکورد مصرف آب پاییزی همدان در شب یلدا شکسته شد

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر، با اعلام این خبر اظهار کرد: مصرف آب شرب شهر همدان در شب یلدا با افزایش چشمگیری همراه بود و رکورد مصرف آب پایزی سال 1404 این شهر شکسته شد.

بختیاری‌فر تصریح کرد: به‌منظور حفظ پایداری شبکه توزیع آب و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات‌رسانی، زمان مدیریت فشار شبکه آبرسانی از ساعت ۲۲ به ساعت ۲۴ منتقل شد تا آب شرب با کیفیت و به‌صورت مستمر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان همدانی، بر ضرورت مدیریت مصرف آب به‌ویژه در ایام خاص و مناسبت‌ها تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط کم‌آبی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به محدودیت منابع آبی این شهر مطرح کرد: همدان شهری با منابع آبی محدود است و آینده آبی آن به رفتار مصرفی امروز شهروندان بستگی دارد؛ از این‌رو پرهیز از مصارف غیرضروری و توجه به مصرف بهینه آب یک ضرورت جدی است.

انتهای پیام/