مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان:
رکورد مصرف آب پاییزی همدان در شب یلدا شکسته شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از ثبت رکورد جدید مصرف آب شرب در شب یلدا خبر داد و گفت: میزان مصرف آب شهر همدان در این شب نسبت به روزهای قبل حدود ۲۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش داشته است.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر، با اعلام این خبر اظهار کرد: مصرف آب شرب شهر همدان در شب یلدا با افزایش چشمگیری همراه بود و رکورد مصرف آب پایزی سال 1404 این شهر شکسته شد.
بختیاریفر تصریح کرد: بهمنظور حفظ پایداری شبکه توزیع آب و جلوگیری از بروز اختلال در خدماترسانی، زمان مدیریت فشار شبکه آبرسانی از ساعت ۲۲ به ساعت ۲۴ منتقل شد تا آب شرب با کیفیت و بهصورت مستمر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی با قدردانی از همکاری شهروندان همدانی، بر ضرورت مدیریت مصرف آب بهویژه در ایام خاص و مناسبتها تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط کمآبی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به محدودیت منابع آبی این شهر مطرح کرد: همدان شهری با منابع آبی محدود است و آینده آبی آن به رفتار مصرفی امروز شهروندان بستگی دارد؛ از اینرو پرهیز از مصارف غیرضروری و توجه به مصرف بهینه آب یک ضرورت جدی است.