خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان:

رکورد مصرف آب پاییزی همدان در شب یلدا شکسته شد

رکورد مصرف آب پاییزی همدان در شب یلدا شکسته شد
کد خبر : 1731301
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از ثبت رکورد جدید مصرف آب شرب در شب یلدا خبر داد و گفت: میزان مصرف آب شهر همدان در این شب نسبت به روزهای قبل حدود ۲۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر، با اعلام این خبر اظهار کرد: مصرف آب شرب شهر همدان در شب یلدا با افزایش چشمگیری همراه بود و رکورد مصرف آب پایزی سال 1404 این شهر شکسته شد.

بختیاری‌فر تصریح کرد: به‌منظور حفظ پایداری شبکه توزیع آب و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات‌رسانی، زمان مدیریت فشار شبکه آبرسانی از ساعت ۲۲ به ساعت ۲۴ منتقل شد تا آب شرب با کیفیت و به‌صورت مستمر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی با قدردانی از همکاری شهروندان همدانی، بر ضرورت مدیریت مصرف آب به‌ویژه در ایام خاص و مناسبت‌ها تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، نقش مؤثری در تأمین پایدار آب و عبور از شرایط کم‌آبی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به محدودیت منابع آبی این شهر مطرح کرد: همدان شهری با منابع آبی محدود است و آینده آبی آن به رفتار مصرفی امروز شهروندان بستگی دارد؛ از این‌رو پرهیز از مصارف غیرضروری و توجه به مصرف بهینه آب یک ضرورت جدی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن