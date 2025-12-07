مناسب سازی 44 مجتمع خدماتی بینراهی برای جانبازان و معلولین در استان همدان
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان اعلام کرد: ۴۴ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی در این استان با اجرای طرحهای مناسبسازی از جمله ساخت رمپهای ورودی و خروجی، جانمایی پارکینگ ویژه معلولین و تجهیز نمازخانهها برای ارائه خدمات مطلوب به جانبازان و افراد دارای معلولیت آماده شدهاند.
به گزارش ایلنا از همدان، ساسان رستمی گفت: ارائه خدمات مطلوب به معلولین در مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی و پایانههای مسافربری از دستورالعملهای اصلی این اداره کل است و در همین راستا اقدامات متعددی برای دسترسی آسان این قشر به مراکز مذکور انجام شده است.
وی افزود: ساخت رمپهای ورودی و خروجی، جانمایی پارکینگ ویژه معلولین در مجتمعها، تعبیه صندلی نماز در نمازخانهها و اجرای طرحهای مشابه در پایانههای مسافربری از جمله این اقدامات بوده است.
رستمی همچنین از برنامههای آینده این اداره کل خبر داد و گفت: تهیه ویلچر در پایانههای مسافربری اختصاصی و همچنین در پایانه های عمومی برای جابهجایی و ارائه خدمات بهتر به جانبازان و معلولین در دستور کار قرار دارد.