۳۶۷ مورد عملیات پایش و رصد توزیع کودهای کشاورزی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، بهروز الیاسی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌، تعداد ۳۶۷ مورد عملیات پایش و رصد توزیع کودهای کشاورزی در سطح استان همدان انجام شده است.

وی با اشاره به جزئیات عملیات پایش کودهای کشاورزی، تصریح کرد: با حضور میدانی تیم پایش، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمامی مراحل را از زمان بارگیری در مبادی تولید و انبارها تا رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی رصد کرده‌اند.

الیاسی با بیان اینکه این نظارت شامل بررسی حواله‌های الکترونیکی، مطابقت میزان تخصیص با سهمیه تعیین‌شده و اطمینان از تحویل کود به کشاورزان واقعی بوده است، ادامه داد: پایش مستمر مانع از هر گونه انحراف در مسیر توزیع شده و امکان رصد دقیق موجودی‌ها و تخصیص‌ها را فراهم کرده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اهداف اجرای عملیات پایش را اطمینان از دسترسی کشاورزان به نهاده‌های استاندارد دانست و گفت: با اجرای عملیات پایش، کودهای یارانه‌ای به‌طور مستقیم و بدون واسطه‌های غیرمجاز در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است، دستاورد اجرای عملیات پایش را اعتماد کشاورزان به کودهای توزیعی توسط شرکت دانست و تصریح کرد: حضور میدانی تیم پایش و کنترل دقیق روند توزیع، موجب افزایش اعتماد کشاورزان به سیستم توزیع نهاده‌ها شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به اینکه پشتیبانی از تولید پایدار نتیجه اصلی این برنامه است، یادآور شد: این نظارت‌ها تضمین می‌کند که نهاده‌های باکیفیت در زمان مناسب به دست کشاورزان برسد و در نهایت عملکرد محصولات زراعی استان بهبود یابد.

الیاسی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات پایش و رصد توزیع کودهای کشاورزی، بخشی از سیاست‌های کلان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای شفافیت، سلامت نظام توزیع و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است. این روند تا پایان سال نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

