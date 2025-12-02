مدیرعامل شرکت گاز استان:
همدان بالاترین سرانه مصرف گاز را در کشور دارد
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به اینکه مصرف گاز خانگی در این استان نسبت به بسیاری از مناطق کشور بالاتر است، گفت: همدان سرانه مصرف گاز بسیار بالایی دارد و در رتبه ۳۱ سرانه مصرف گاز خانگی در بین استانهای کشور قرار دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، مجید الهیاری از افزایش مصرف گاز طبیعی در آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بر لزوم رعایت مصرف بهینه و هوشمندانه این انرژی تاکید کرد.
الهیاری اظهار کرد: میزان مصرف گاز استان تا پایان آبانماه سال جاری به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است که از میزان مصرف بیش از ۳۲۷ میلیون مترمکعب مربوط به آبان ماه سال جاری بوده که این رقم نشاندهنده رشد یک درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی ادامه داد: تجربه زمستان سال گذشته و سرمای کمسابقهای که استان با آن مواجه شد، اهمیت مدیریت بهینه مصرف را دوچندان کرده است.
به گفته وی، در زمستان گذشته سه حادثه ناگوار در حوزه گاز خانگی در همدان رخ داد که بخشی از آنها به دلیل استفاده نادرست از وسایل گازسوز و بیتوجهی به هشدارهای ایمنی بوده است.
وی تاکید کرد که امسال نیز با آغاز سرمای زودرس و افزایش تدریجی مصرف، لزوم رعایت توصیههای ایمنی و بهینهسازی مصرف برای حفظ پایداری شبکه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به برنامههای این شرکت برای کاهش ناترازی و مدیریت مصرف افزود: با هدف افزایش آگاهی عمومی، گروهی متشکل از خبرنگاران با مشارکت رسانههای جمعی تشکیل خواهد شد تا اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه با قدرت بیشتری دنبال شود.
الهیاری گفت: رسانهها نقش بسیار مهمی در انتقال پیامهای آموزشی، هشدارهای ایمنی و تشویق مردم به رعایت الگوی صحیح مصرف دارند و میتوانند در کنار صنعت گاز، یاریرسانی مؤثر در مدیریت زمستان باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته کشور با کمبود روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز مواجه بود، افزود: با وجود این کمبود گسترده در سطح ملی، شبکه گاز همدان با مشکل جدی مواجه نشد و گازرسانی به مشترکان دچار اختلال نشد و این توفیق نتیجه تلاش مستمر کارکنان شرکت گاز و نیز همراهی نسبی مردم در روزهای اوج مصرف بود.
الهیاری تأکید کرد که امسال پیشبینی افزایش میزان کمبود در سطح کشور وجود دارد و در چنین شرایطی باید با برنامهریزی دقیقتر و همکاری بیشتر مشترکان، کمترین چالش برای مردم استان رقم بخورد.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان، حجم سالانه مصرف گاز طبیعی در استان را نزدیک به چهار میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: این میزان مصرف نشان میدهد همدان در ردیف استانهای دارای مصرف بالای انرژی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته هیچیک از مشترکان استان به دلیل کمبود گاز با قطعی مواجه نشدند و علاوه بر آن، با تامین بهموقع سوخت جایگزین، فعالیت صنایع نیز بدون توقف ادامه یافت.
الهیاری با اشاره به سهم بالای گاز در سبد انرژی ایران اظهار کرد: ۷۴ درصد سبد انرژی کشور بر مبنای گاز است و این یعنی کوچکترین تغییر در مصرف خانگی، تأثیری مستقیم بر امنیت انرژی کشور دارد.
وی افزود: ایران در حوزه تولید گاز با مشکل مواجه نیست، اما میزان بالای مصرف داخلی سبب میشود مدیریت مصرف به یک ضرورت ملی تبدیل شود و این موضوع در استانهای سردسیر مانند همدان پررنگتر و حساستر است.
وی گفت: همدان بهعنوان نخستین استان سبز کشور در حوزه گازرسانی شناخته میشود؛ بهطوریکه از سال ۱۳۸۶ همه شهرهای استان و در سال ۱۳۹۷ نیز همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار گازرسانی شدهاند. اکنون با تکمیل گازرسانی به مشترکان خانگی، تمرکز شرکت گاز بر توسعه گازرسانی به صنایع و تقویت زیرساختها قرار گرفته است.
الهیاری اظهار کرد: تعمیر و نگهداری شبکه و آمادهبهکار نگه داشتن تأسیسات گازرسانی، یکی از اولویتهای اصلی شرکت است تا خدمات امدادی و نگهداری با سرعت و دقت بیشتری به مردم ارائه شود.
وی افزود: تلاش برای اصلاح الگوی مصرف از طریق اطلاعرسانی، آموزش و ارسال پیامک به مشترکان پُرمصرف ادامه دارد و میزان مصرف خانوارهای پرمصرف بهصورت دورهای از طریق پیامک به آنان اطلاع داده میشود تا اصلاح رفتار مصرفی آسانتر و آگاهانهتر صورت گیرد.
الهیاری با اشاره به آمادگی سامانه ۱۹۴ شرکت گاز اظهار کرد: این سامانه بهطور میانگین در کمتر از پنج دقیقه آماده پاسخگویی به تماسهای مشترکان است و امکان ثبت درخواست، گزارش نشتی و دریافت راهنماییهای ایمنی از طریق آن فراهم است.