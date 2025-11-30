جابجایی 7.9 میلیون تن کالا از استان همدان

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی خرم افزود: این میزان کالا با صدور ۴۸۰ هزار و ۶۰۰ برگه بارنامه انجام شده و نشان‌دهنده فعالیت چشمگیر بخش حمل و نقل جاده‌ای استان است.

​پرورشی خرم در خصوص ترکیب کالاهای جابه‌جا شده اظهار داشت: بیشترین حجم این جابه‌جایی‌ها مربوط به محصولات کشاورزی مانند چغندر، سیب‌زمینی و گندم، محصولات معدنی از قبیل سیمان، کلینکر، گندله آهن و سیلیس، و همچنین فرآورده‌های نفتی بوده است.

​وی در ادامه به زیرساخت‌های حمل و نقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۸ شرکت حمل و نقل جاده‌ای کالا در استان همدان فعال هستند. همچنین این بخش حیاتی با بهره‌گیری از ۲۱ هزار و ۱۳۷ راننده فعال باری و ۱۶ هزار و ۵۶۰ دستگاه ناوگان باری به فعالیت خود در سطح استان ادامه می‌دهد.

