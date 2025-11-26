فعالیت ۱۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در استان همدان
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از فعالیت یکهزار و ۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در سطح استان خبر داد و گفت: ایستگاههای گازرسانی نقش مهمی در توزیع و تأمین گاز برای مصرفکنندگان دارند.
به گزارش ایلنا از همدان، مجید اللهیاری با اشاره به فعالیت ۱۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در سطح استان اظهار کرد: ایستگاههای گازرسانی نقش مهمی در توزیع و تأمین گاز برای مصرفکنندگان دارند.
وی تأکید کرد: با تلاش مستمر و بهروزرسانی تجهیزات، تأمین و توزیع پایدار گاز در استان ادامه خواهد داشت و این ایستگاهها در خدمت رفاه و آسایش مردم قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان همچنین با اشاره بر بهرهمندی ۴۷۹ هزار و ۳۳۰ خانوار شهری و ۲۳۶ هزار و ۳۰۵ خانوار روستایی از نعمت گاز در استان همدان، عنوان کرد: توصیه میکنیم که شهروندان با رعایت نکات ساده مانند تنظیم دمای سیستمهای گرمایشی و استفاده از وسایل گازسوز بهطور صحیح، در مصرف گاز صرفهجویی کنند.
وی افزود: ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز در فصل سرما باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم بهطور مستمر گاز را به صورت پایدار، بدون افت فشار یا قطعی در اختیار مردم قرار دهیم.