خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ۱۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در استان همدان

فعالیت ۱۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در استان همدان
کد خبر : 1719310
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از فعالیت یک‌هزار و ۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در سطح استان خبر داد و گفت: ایستگاه‌های گازرسانی نقش مهمی در توزیع و تأمین گاز برای مصرف‌کنندگان دارند.

به گزارش ایلنا از همدان، مجید اللهیاری با اشاره به فعالیت ۱۶۲۴ ایستگاه گازرسانی در سطح استان اظهار کرد: ایستگاه‌های گازرسانی نقش مهمی در توزیع و تأمین گاز برای مصرف‌کنندگان دارند.

وی تأکید کرد: با تلاش مستمر و به‌روزرسانی تجهیزات، تأمین و توزیع پایدار گاز در استان ادامه خواهد داشت و این ایستگاه‌ها در خدمت رفاه و آسایش مردم قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان همچنین با اشاره بر بهره‌مندی ۴۷۹ هزار و ۳۳۰ خانوار شهری و ۲۳۶ هزار و ۳۰۵ خانوار روستایی از نعمت گاز در استان همدان، عنوان کرد: توصیه می‌کنیم که شهروندان با رعایت نکات ساده مانند تنظیم دمای سیستم‌های گرمایشی و استفاده از وسایل گازسوز به‌طور صحیح، در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی به ویژه گاز در فصل سرما باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم به‌طور مستمر گاز را به صورت پایدار، بدون افت فشار یا قطعی در اختیار مردم قرار دهیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات