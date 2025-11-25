مدیرکل راهداری استان همدان:
در سال جاری بیش از 56 هزار ناوگان عمومی به مراکر معایه فنی مراجعه کردند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از مراجعه بیش از ۵۶ هزار دستگاه ناوگان حملونقل عمومی طی هشتماهه امسال به مراکز معاینه فنی استان خبر داد و گفت بیش از ۴۱ هزار دستگاه موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدهاند.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشیخرم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۶ هزار و ۹۱۳ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی به پنج مرکز معاینه فنی استان مراجعه کردهاند که از این میزان ۴۱ هزار و ۴۲۷ دستگاه پس از بررسیهای فنی موفق به دریافت گواهی معاینه فنی شدهاند.
وی افزود: ۱۵ هزار و ۴۸۶ دستگاه نیز در مرحله نخست به دلیل نواقص فنی موفق به دریافت گواهی نشدند اما پس از رفع اشکالات، مجدداً برای دریافت تأییدیه معاینه فنی مراجعه کردند.
پرورشیخرم با تأکید بر اینکه کنترل وضعیت فنی ناوگان عمومی از اولویتهای اساسی این ادارهکل است، اظهار کرد: در این راستا بیش از ۱۵ گروه مشترک از کارشناسان راهداری و پلیسراه بهصورت مستمر در مبادی پایانهها و محورهای مواصلاتی استان، مدارک و وضعیت معاینه فنی ناوگان حملونقل عمومی را کنترل کرده و از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی جلوگیری میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی کاربران جادهای و مسافران و همچنین حفاظت از محیط زیست از مهمترین دستاوردهای نظارت مستمر بر وضعیت فنی ناوگان حملونقل عمومی است.