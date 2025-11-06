اولویت اصلی شرکت گاز همدان؛
گازرسانی پایدار و ترویج مصرف بهینه در فصل سرد سال
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از برنامههای این شرکت در فصل سرد سال خبر داد و گفت: گازرسانی پایدار وفرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن در فصل سرد سال، اولویت اصلی شرکت گاز همدان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان همدان، مجید الهیاری با اشاره به آغاز فصل سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، اظهارکرد: اولویت اصلی ما در این دوره، گازرسانی پایدار و ارتقاء کیفیت خدمات به مشترکان است تا هیچگونه اختلالی در تامین گاز مصرفی هماستانیها به ویژه در روزهای سرد نداشته باشیم.
وی افزود: در این راستا، پروژههای متعدد توسعه شبکههای گازرسانی در مناطق مختلف استان اجرا شدهاند که امیدواریم با افزایش زیرساختهای گازرسانی سطح خدماترسانی به مشترکین را نیز به طور چشمگیری افزایش دهیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان همچنین در خصوص لزوم توجه به مصرف بهینه گاز در فصل زمستان بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این فصل، فرهنگسازی مصرف بهینه و ایمن گاز است که در همین راستا، با استفاده از اطلاعرسانی گسترده و برگزاری دورههای آموزشی برای شهروندان، تلاش داریم تا مشترکین گاز استان به مصرف بهینه و صحیح از این نعمت الهی ترغیب کنیم.
الهیاری بیان کرد: همکاری شهروندان در رعایت نکات مصرف بهینه گاز، موجب حفظ منابع انرژی و جلوگیری از ناترازی مصرف گاز در زمان اوج مصرف خواهد شد.
وی در نهایت از همه مشترکان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا خرابی در سیستم گازرسانی، سریعاً با مرکز تماس ۱۹۴ شرکت گاز استان همدان تماس بگیرند تا مشکلات در اسرع وقت رفع شوند.