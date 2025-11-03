اتصال ۲۰۰ هزار مشترک همدانی به فیبر نوری

به گزارش ایلنا از همدان، محمد خلوصی با اشاره به کنفرانس ملی مخابرات در هتل المپیک تهران، جزئیات تازه‌ای از آغاز عملیات اجرایی «مگا پروژه» برگردان شبکه کابل مسی به شبکه پیشرفته فیبر نوری در سطح استان همدان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این کنفرانس که با حضور مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران، مدیران مناطق، معاونین تجاری و پیمانکاران فیبر نوری سراسر کشور برگزار شد، با هدف تسریع در اجرای مصوبه شرکت مخابرات ایران مبنی بر جایگزینی کامل کابل‌های مسی فرسوده با زیرساخت فیبر نوری، موسوم به پروژه «سوآپ»، صورت پذیرفت، گفت: غرفه استان همدان نیز در این کنفرانس مورد توجه مدیران ارشد و پیمانکاران قرار گرفت و منجر به عقد تفاهم‌نامه‌های مهمی در راستای پیشبرد سریع‌تر طرح در مراکز شهری شد.

مدیر مخابرات منطقه همدان، تاکید کرد که بر اساس مصوبه شرکت مخابرات ایران، اجرای این طرح در فاز اول باید ابتدا در مراکز استان‌ها انجام پذیرد و سپس در یک بازه زمانی ۵ الی ۷ ساله، کل شبکه کابل مسی در سطح شهرها و روستاها به فیبر نوری برگردان شود.

وی با اشاره به اهمیت شهر همدان به عنوان مرکز استان، اظهار کرد: ما در شهر همدان دارای ۹ مرکز شهری هستیم و خوشبختانه قرارداد اجرای طرح برگردان هر ۹ مرکز را با پیمانکاران مجرب منعقد کرده‌ایم. اکثریت این پیمانکاران از توان بومی استان همدان برخوردار هستند که این امر نویدبخش کیفیت و سرعت در اجرا خواهد بود.

خلوصی همچنین به یک تفاهمنامه مهم با شهردار و شهرداران مناطق شهر همدان اشاره کرد و افزود: چند روز پیش جلسات مثبتی با شهرداران محترم برگزار شد و خوشبختانه نتیجه این نشست‌ها، حصول یک تفاهمنامه جامع بود. انتظار داریم با کمک و تعامل سازنده شهرداران عزیز، همانند همکاری‌های قبلی، این مگا پروژه با کمترین مشکل اجرایی شده و به بهره‌برداری برسد.

وی، مقیاس این پروژه را بسیار بزرگ توصیف کرد و گفت: در حال حاضر در سطح کل استان همدان، حدود ۵۳۰ هزار مشترک تلفن ثابت بر بستر کابل مسی فعال هستند. اما فاز اول این طرح عظیم، تمرکز بر شهر همدان است و ما باید ۲۰۰ هزار مشترک این شهر را برگردان و به شبکه فیبر نوری متصل کنیم که خود نشان‌دهنده ابعاد وسیع و مگا بودن این پروژه است.

مدیر مخابرات منطقه همدان درباره روند پیشرفت کار نیز توضیح داد: از نظر عددی تا امروز حدود ۵۳۰۰ مشترک را در شبکه فیبر نوری داریم. اما از نظر اجرای طرح کلی، برای تمامی ۹ مرکز شهری، طرح شبکه با دقت کامل آماده شده و ما هیچ مشکلی از بابت آماده‌سازی طرح شبکه نداریم.

وی افزود: خوشبختانه پیمانکاران نیز انتخاب شده‌اند و اگر بخواهیم درصدی اعلام کنیم، تقریباً ۲۰ درصد از کار اجرایی انجام شده و ۸۰ درصد باقیمانده است که امیدواریم مطابق زمان‌بندی شرکت مخابرات ایران، این ۲۰۰ هزار مشترک را تا انتهای بهار ۱۴۰۵ به شبکه فیبر نوری برگردان کنیم.

خلوصی یک درخواست مهم از شهروندان داشت: خواهش بنده از مردم شریف استان، به ویژه شهروندان همدانی، این است که در اجرای این طرح بزرگ با ما همکاری لازم را داشته باشند تا با کمترین مشکل، این طرح بزرگ و زیرساختی در سطح شهر همدان به سرانجام برسد.

