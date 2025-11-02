خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت گاز استان همدان:

الزام ادارات دولتی به رعایت دمای ۲۰ درجه

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان از الزامات برای مصرف گاز در ادارات دولتی خبر داد و بر لزوم رعایت دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد در تمامی محیط‌های اداری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان همدان، مجید الهیاری ضمن اشاره به ابلاغیه‌های قانونی ، اظهار‌داشت: تمامی دستگاه‌های دولتی موظف هستند تا در طول فصل سرد، دمای محیط را در سطح ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده و از افزایش بیش از حد مصرف گاز جلوگیری کنند. 

وی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای کاهش مصرف انرژی و تأمین منابع برای استفاده خانگی صورت می‌گیرد، افزود: در ایام تعطیلات رسمی، خاموش کردن دستگاه‌های گرمایشی ادارات به منظور جلوگیری از هدررفت انرژی الزامی است و این تغییرات در جهت تأمین انرژی کافی برای مصارف خانگی و جلوگیری از فشار بر شبکه گاز استان در فصل سرد سال انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان، با بیان اینکه کاهش مصرف گاز در مقایسه با سال گذشته ضروری است به میزان ۲۰ درصد صورت گیرد، بیان کرد: همکاری و همراهی تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی در اجرای این دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش مهمی در صرفه‌جویی انرژی و بهبود شرایط تأمین گاز در استان داشته باشد.

الهیاری در پایان عنوان کرد: این تصمیمات به منظور مدیریت بهینه منابع انرژی و کاهش بحران‌های ناشی از کمبود گاز در ایام سرد سال اتخاذ شده است و از تمامی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های دولتی خواسته می‌شود تا در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

