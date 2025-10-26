بانک ها با بهبود عملکرد نقش موثری در پیشرفت نهضت ملی مسکن ایفا کردند

به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری شمسی روز یکشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان همدان اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های مسکن در سراسر استان همدان اعم از شهری و روستایی با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات استانی و ملی به‌طور قابل‌توجهی سرعت گرفته است.

وی ادامه داد: پروژه‌های راکد از جمله طرح ۵۸۰ واحدی فرهنگیان و مدنی با تزریق اعتبارات جدید به مرحله فعال‌سازی رسیده و عملیات اجرایی آنها با سرعت مطلوبی در حال انجام است.

استاندار همدان با بیان اینکه هم‌زمان با توسعه ساخت‌وساز، توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در مناطق هدف صورت گرفته است، افزود: در گذشته برخی طرح‌ها پس از استقرار متقاضیان با کمبودهایی در خدماتی نظیر آب، برق، گاز، فاضلاب و کاربری‌های آموزشی و بهداشتی مواجه بود اما در برنامه جدید، ساخت مسکن به‌صورت هم‌زمان با احداث شبکه‌های خدماتی پیش می‌رود تا این مشکلات به‌طور کامل برطرف شود.

ملانوری شمسی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند در هر جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها ارائه دهند.

وی ادامه داد: در بسیاری از طرح‌های بزرگ از جمله پروژه مسکن پرواز و پروژه ۵۸۰ واحدی فرهنگیان، عملیات اجرایی شبکه‌های آب، فاضلاب، برق و گاز آغاز شده و تلاش می‌شود با حفظ سرعت فعلی، واحدها با قیمت مناسب و پیش از اثرپذیری از تورم‌های آینده به متقاضیان تحویل داده شوند.

استاندار همدان گفت: در جلسه گذشته آمار معرفی واحدها برای دریافت تسهیلات واقعی نبوده، بیش از هزار نفر حذف و به‌دلیل نقص ثبت‌نام یا کوتاهی در تکمیل مدارک از فهرست خارج شدند.

ملانوری شمسی اظهار کرد: معرفی‌شدگان واحدهای روستایی تا پایان آبان‌ماه قراردادهای خود را با بانک منعقد کنند تا فرایند ساخت و واگذاری مسکن در روستاها نیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تاکید کرد: جلسات شورای تامین مسکن استان و پیگیری‌ها به صورت منظم ادامه دارد تا اجرای کامل پروژه‌ها محقق شود و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه بتوانند هرچه زودتر صاحب‌خانه و دغدغه‌های مسکن آنها برطرف شود.

معاون راه و شهرسازی استان همدان نیز از تعیین تکلیف تسهیلات خودمالکی برای هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در این استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: از میان ۶ هزار و ۹۵۶ واحد معرفی‌شده برای دریافت تسهیلات، تاکنون برای پنج هزار و ۱۶۷ واحد قرارداد منعقد شده است.

علیرضا صارمی افزود: تعداد واحدهای معرفی‌شده‌ هشت هزار واحد بود اما پس از بررسی‌های نهایی، رقم واقعی ۶ هزار و ۹۵۶ واحد تعیین شد و بر همین اساس مقرر شده برای هزار و ۸۰۰ واحد باقی‌مانده، مهلتی از سوی بانک‌ها داده تا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۲۷ هزار و ۹۷۰ واحد روستایی برای دریافت تسهیلات معرفی شده که از این میان ۲۰ هزار و ۸۷۰ واحد قرارداد منعقد کرده‌اند و حدود هفت هزار و ۱۰۰ واحد نیز هنوز در مرحله عقد قرارداد قرار دارند.

معاون راه و شهرسازی استان همدان تاکید کرد: تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی و در روند تعیین تکلیف واحدهای خودمالکی می‌تواند به رونق ساخت‌وساز و بهبود وضعیت مسکن در استان کمک کند.

