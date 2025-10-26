به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی صبح امروز در ستاد اقتصادی استان در سالن شهدای دولت از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شرکت «هوراند خودرو دیزل» خبر داد و اظهار کرد: صدور این مجوز نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های صنعتی استان و به‌ ویژه شهرستان ملایر است.

وی افزود: این سرمایه‌گذاری با مشارکت طرف خارجی از کشور ترکیه و با هدف تولید انواع خودرو در شهرستان ملایر صورت گرفته است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بر اساس این مجوز، مبلغ سرمایه‌گذاری معادل ۳.۵ میلیون دلار تعیین شده و پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم شود.

پیمانی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی استان اظهار کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان با تمام توان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حمایت کرده و در مسیر تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری گام برمی‌دارد.

