مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان:
5 / 3میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودروسازی ملایر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: با هدف توسعه صنعتی و جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، مجوز سرمایهگذاری با مشارکت سرمایهگذار ترکیهای در شهرستان ملایر به مبلغ ۳.۵ میلیون دلار مصوب شد.
به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی صبح امروز در ستاد اقتصادی استان در سالن شهدای دولت از صدور مجوز سرمایهگذاری خارجی شرکت «هوراند خودرو دیزل» خبر داد و اظهار کرد: صدور این مجوز نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ظرفیتهای صنعتی استان و به ویژه شهرستان ملایر است.
وی افزود: این سرمایهگذاری با مشارکت طرف خارجی از کشور ترکیه و با هدف تولید انواع خودرو در شهرستان ملایر صورت گرفته است.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بر اساس این مجوز، مبلغ سرمایهگذاری معادل ۳.۵ میلیون دلار تعیین شده و پیشبینی میشود با اجرای این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم شود.
پیمانی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی در رشد اقتصادی استان اظهار کرد: ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان با تمام توان از سرمایهگذاران داخلی و خارجی حمایت کرده و در مسیر تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری گام برمیدارد.