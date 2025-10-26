انعقاد قرارداد ساخت ۲۰ هزار و ۸۸۹ مسکن روستایی در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، مسعود رضایی صبح امروز در شورای مسکن استان در سالن شهید گمنام استانداری همدان اظهار کرد: در حوزه مسکن روستایی، سهمیه چهار ساله استان ۴۸ هزار واحد تعیین شده بود که از این تعداد ۳۷ هزار واحد به استان ابلاغ و تاکنون برای ۲۰ هزار و ۸۸۹ واحد قرارداد منعقد شده است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۳ در این بخش افزود: سهمیه ابلاغی استان در این سال ۷ هزار و ۵۷۸ واحد بوده که به تفکیک بین بانک‌های عامل توزیع شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان در تشریح جزئیات عملکرد بانک‌ها گفت: بانک ملی با سهمیه ۲ هزار و ۲۰ سهمیه، ۵۰۸ واحد ابلاغ و ۳۷۲ معرفی به بانک‌ها بوده و ۱۶۷ مورد معادل ۳۳ درصد سهمیه را منعقد کرده است؛ در بانک سپه ۲۵۰ سهیمه داشتیم که همه ابلاغ و ۸۵ واحد به بانک‌ها معرفی شده و ۲۳ قرارداد برای آن بسته شده است.

وی عنوان کرد: بانک مسکن در سال جاری سهمیه‌ای نداشته و بانک تجارت با ۲ هزار و ۱۵۰ واحد معرفی، تاکنون یک‌هزار و ۱۷۱ مورد معرفی و ۷۷۱ قرارداد معادل ۳۳ درصد سهمیه را منعقد کرده است.

رضایی با بیان اینکه بانک صادرات نیز از یک‌هزار و ۲۵۰ واحد ابلاغی، ۹۷۰ ابلاغ شده و تاکنون ۴۷۵ واحد را عملیاتی کرده است خاطرنشان کرد: در مجموع از ۷ هزار و ۵۷۸ واحد ابلاغی، تاکنون بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.

وی با بیان اینکه همدان از نظر پیشرفت طرح مسکن روستایی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد، گفت: از مجموع ۱۶۵ هزار واحد سهمیه ملی واحد روستایی، ۱۱۵ هزار واحد یعنی ۷۳ درصد عملیات اجرایی انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان درباره دلایل اختلاف میان تعداد ابلاغ و معرفی به بانک‌ها بیان کرد: یکی از دلایل اصلی، مشکلات مربوط به تأمین زمین در برخی روستاها بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده در تهران برطرف شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بانک‌های عامل گفت: هرچند همکاری بانک‌ها مطلوب بوده، اما در برخی موارد برخوردهای متفاوت باعث کندی روند عقد قراردادها شده؛ خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی‌های لازم انجام شده و انتظار می‌رود روند پرداخت تسهیلات سرعت گیرد.

انتهای پیام/