به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی‌خرم اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان، هرساله از اواسط آبان‌ماه شاهد نخستین بارش برف پاییزی در ارتفاعات به‌ویژه محورهای کوهستانی هستیم و بر همین اساس این اداره‌کل از هم‌اکنون آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی زمستان را دارد.

وی افزود: در راستای کنترل سیلاب‌های احتمالی و حفظ ایمنی محورهای ارتباطی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۶۸ دستگاه پل و آبرو لایروبی و حدود ۱۸۰۰ کیلومتر شیار و قنو در حاشیه راه‌ها تنظیم و احداث شده است تا آب‌های سطحی به‌صورت اصولی هدایت شود.

پرورشی‌خرم با اشاره به ذخیره‌سازی ۷۵ هزار تن شن و نمک در ۳۵ راهدارخانه فعال استان تصریح کرد: همدان دارای ۴۵ گردنه برف‌گیر است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گردنه اسدآباد به‌عنوان طولانی‌ترین گردنه کشور و گردنه گرمک در شهرستان رزن اشاره کرد که معمولاً از اواسط آبان‌ماه شاهد نخستین برف زمستانی هستند.

وی همچنین از هماهنگی با دهیاران روستاهای دارای گردنه برای تجهیز تراکتورها به تیغه برف‌روب خبر داد و گفت: این اقدام به‌منظور تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی و تسهیل تردد ساکنان مناطق برف‌گیر انجام شده است.

