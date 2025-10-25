خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان همدان:

آمادگی ۵۴۱ راهدار و ۳۷۲ دستگاه ماشین‌آلات برای اجرای طرح راهداری زمستانی

آمادگی ۵۴۱ راهدار و ۳۷۲ دستگاه ماشین‌آلات برای اجرای طرح راهداری زمستانی
کد خبر : 1704686
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای اجرای طرح زمستانی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: ۵۴۱ نفر نیروی راهدار با بهره‌گیری از ۳۷۲ دستگاه انواع ماشین‌آلات در ۳۵ راهدارخانه و ۴۵ گردنه برف‌گیر استان آماده خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای هستند.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی‌خرم اظهار کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان، هرساله از اواسط آبان‌ماه شاهد نخستین بارش برف پاییزی در ارتفاعات به‌ویژه محورهای کوهستانی هستیم و بر همین اساس این اداره‌کل از هم‌اکنون آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی زمستان را دارد.

وی افزود: در راستای کنترل سیلاب‌های احتمالی و حفظ ایمنی محورهای ارتباطی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۶۸ دستگاه پل و آبرو لایروبی و حدود ۱۸۰۰ کیلومتر شیار و قنو در حاشیه راه‌ها تنظیم و احداث شده است تا آب‌های سطحی به‌صورت اصولی هدایت شود.

پرورشی‌خرم با اشاره به ذخیره‌سازی ۷۵ هزار تن شن و نمک در ۳۵ راهدارخانه فعال استان تصریح کرد: همدان دارای ۴۵ گردنه برف‌گیر است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به گردنه اسدآباد به‌عنوان طولانی‌ترین گردنه کشور و گردنه گرمک در شهرستان رزن اشاره کرد که معمولاً از اواسط آبان‌ماه شاهد نخستین برف زمستانی هستند.

وی همچنین از هماهنگی با دهیاران روستاهای دارای گردنه برای تجهیز تراکتورها به تیغه برف‌روب خبر داد و گفت: این اقدام به‌منظور تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی و تسهیل تردد ساکنان مناطق برف‌گیر انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ