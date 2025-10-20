خبرگزاری کار ایران
2 هزار و 720 میلیارد ریال تسهیلات به بازنشستگان همدانی پرداخت شد

2 هزار و 720 میلیارد ریال تسهیلات به بازنشستگان همدانی پرداخت شد
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان گفت: ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به صورت قرض الحسنه و بدون اخذ مدرک در ۶ ماهه امسال پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا ازهمدان، روح اله افشار  با ارائه عملکرد این صندوق در ۶ ماهه نخست سالجاری اظهار کرد: هشت هزار و ۴۴۷ فقره پرداخت وام ضروری، ازدواج فرزندان، (پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا)، خرید اعتباری به مبلغ ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال در نیمه نخست امسال به بازنشستگان و موظفین به صورت قرض الحسنه و بدون اخذ مدرک پرداخت شد.

وی ادامه داد: تعداد کل بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی استان همدان تعداد ۴۲ هزار و ۲۶۷ نفر است که از این تعداد ۶۶ درصد آقایان و ۳۴ درصد بانوان هستند.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان گفت: صدور ۲۰۰ فقره اصلاحیه احکام افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان، متناسب سازی و رفع مغایرت از دیگر اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال است.

وی اظهار کرد: صندوق بازنشستگی استان به‌منظور رفاه حال بازنشستگان با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی درون استانی با دستگاه های دولتی و خدماتی برای خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان استان همدان از جمله خدمات آموزشی فنی و حرفه ای بازدید از غار علیصدر و امور سینمایی انجام شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان، مهمترین درخواست بازنشستگان کشوری را در حوزه مالی، معیشتی و درمانی اعلام کرد و افزود: درخواست اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان و موظفین توسط دستگاه های اجرایی طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت تمامی هزینه های درمانی با توجه به شرایط جسمانی و مشکلات مالی این قشر و استفاده بازنشستگان از امکانات درون دستگاهی محل خدمت بازنشستگان و تقاضای پرداخت رفاهیات مانند شاغلان دستگاهای اجرایی از مهمترین خواسته ها و دغدغه های بازنشستگان کشوری است.

افشار ادامه داد: اختصاص سهمیه ای جداگانه جهت تامین مسکن بازنشستگان در استان و تقاضای استخدام یکی از فرزندان بازنشستگان بعنوان جایگزین در دستگاهای محل خدمت آنها از دیگر خواسته های بازنشستگان کشوری است.

