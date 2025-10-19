به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۴ میلیون دلار، شامل احداث کارخانه تولید و ریخته گردی در حوزه صنعت فولاد، واردات ماشین‌آلات تخصصی و تأمین مواد اولیه، گام مهمی در مسیر توسعه اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد بود.

در راستای سیاست‌های کلان دولت مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه صنایع پایه، استان همدان شاهد آغاز پروژه‌ای بزرگ در حوزه صنعت فولاد است. به گفته پیمانی این پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی به ارزش مجموعاً ۲ میلیون دلار بوده که اخیراً ارزش سرمایه خود را افزایش داده و به مبلغ نزدیک به ۱۴ میلیون دلار به زودی افتتاح خواهد شد.

این کارخانه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا، ظرفیت تولید قابل توجهی در زمینه محصولات فولادی خواهد داشت و نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و صادرات ایفا خواهد کرد. همچنین مبلغ ۸ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات تخصصی و پیشرفته جهت تجهیز خطوط تولید در نظر گرفته شده است.

این تجهیزات با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و ارتقاء کیفیت محصولات وارد کشور خواهد شد. در کنار این موارد، مبلغ ۶ میلیون دلار نیز برای تأمین مواد اولیه و ساخت و ساز تاسیسات مورد نیاز کارخانه اختصاص یافته تا فرآیند تولید بدون وقفه و با پایداری لازم انجام گیرد.

پیمانی با اشاره به اهمیت این پروژه در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، اظهار داشت: با بهره‌برداری کامل از این کارخانه، ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم مشغول به کار خواند شد و صدها شغل غیرمستقیم نیز در زنجیره تأمین و خدمات وابسته شکل خواهد گرفت.

وی افزود: استان همدان با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، نیروی انسانی متخصص و موقعیت جغرافیایی مطلوب، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی کشور را دارد و این پروژه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر تحقق این هدف باشد.

در پایان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از حمایت کامل استاندار، نماینده شهرستان اسداباد در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی در تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری برای سرمایه‌گذاران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه نمونه‌ای موفق از همکاری بخش دولتی و خصوصی در مسیر توسعه پایدار باشد.

