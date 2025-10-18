بیش از 10 هزار نفر از ساکنین روستاهای همدان سیراب شدند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: تأمین و انتقال آب شرب پایدار به روستاهای دارای تنش آبی همواره یکی از مهمترین برنامههای این شرکت بوده و در همین راستا 18 روستای استان همدان در شش ماه ابتدایی سال، از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر با اشاره به اجرای طرحهای آبرسانی در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، عملیات آبرسانی به روستاهای محروم و کمآب استان با سرعت چشمگیری پیش رفت و نتیجه این اقدامات، بهرهمندی هزاران خانوار روستایی از آب بهداشتی و مطمئن بوده است.
بختیاریفر تصریح کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، 10 هزار و 656 نفر جمعیت روستایی در قالب 3232 خانوار توانستند به شبکه آب شرب پایدار متصل شوند و مشکلات سالهای گذشته در زمینه کمبود و قطعی آب در این مناطق برطرف شد.
وی با بیان اینکه این پروژهها در چارچوب برنامههای توسعه پایدار اجرا شده، خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل اجرای خط انتقال، احداث و بازسازی شبکههای توزیع آب، حفر چاههای جدید و تجهیز منابع آبی بوده است. همچنین، با بهرهگیری از فناوریهای نوین و همکاری با پیمانکاران مجرب، مشکلات کمآبی و آلودگیهای احتمالی منابع آب روستایی به حداقل رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در پایان تأکید کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، از مهاجرت بیرویه جمعیت به شهرها جلوگیری کرده و نقش مهمی در توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه در مناطق محروم استان ایفا میکند.