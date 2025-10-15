همه برای افزایش مشارکت در انتخابات نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، حمزه امرایی دربازدید از خانه کارگر و دیدار با هیئت اجرایی خانه کارگر همدان اظهار داشت: جامعه کارگری وظیفه خطیری در جامعه را بر عهده دارند و در شرایط اقتصادی سخت جنگ، کارگران چرخ تولید را متوقف نکردند و اقتصاد کشور و چرخه تولید تداوم یافت، جامعه کارگری همیشه در صحنه‌ها حضور اثرگذار داشته است.

امرایی بیان کرد: در بحث مشارکت افزایی همه قشرها باید وارد کار شوند و ادامه داد: وفاق و همدلی در استان وشهرستانها یک ضرورت اجرایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و رفع تعارضات است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: امنیت به عنوان مقوله ای بسیار مهم و حیاتی پیش شرط برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند، پرشور و با مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه انتخابات شوراها به عنوان اولین انتخابات در دولت چهاردهم فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت است

امرایی در ادامه گفت: وظیفه کمیسیون کارگری صیانت از حقوق کارگر وکارفرما می باشد و افزود: در بحث پیشگیری و مدیریت بحران کارگری اقدامات خوبی در کمیسیون تخصصی کارگری صورت گرفته است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری همدان نیز در این جلسه اظهار داشت: با هدف رسیدگی بی‌واسطه به دغدغه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی، میز خدمت کارگری استان همدان در شهرک های صنعتی برگزار می شود.

یزدان آزرمی به رویکرد تخصص محور کمیسیون کارگری استان به ویژه ابتکارات خلاقانه این کمیسیون در رسیدگی به مسائل و مشکلات کارگری واحدهای صنعتی و تولیدی اشاره کرد و بر آمادگی کمیسیون در راستای رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات و مسائل اقشار کارگری تاکید کرد.

آزرمی گفت: میز خدمت کارگری کمیسیون استان همدان، حرکتی نو در راستای رسیدگی میدانی و بی‌واسطه به مسائل کارگران و کارفرمایان است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان نیز در این دیدار اظهار داشت: که تشکلات کارگری در استان همدان برای توسعه و پیشرفت استان تلاش می کنند.

چنگیز اصلانی اظهار داشت:خانه کارگر استان همدان 73 هزار نفر عضودارد که 40 درصد ازاعضاء بازنشسستگان ومستمری بگیران هستند و افزود: خانه کارگر همدان973 واحد مسکونی ساخته وتحویل کارگران شده است.

اصلانی بزرگترین مشکل کارگران را معیشتی، درمانی و نبود امنیت شغلی ومسکن عنوان کرد واظهار داشت: جامعه کارگری از این وضعیت زندگی خسته شده اند.

وی بیان کرد: مسئولین و مدیران با کارگران ارتباط برقرار کنند وپای دردو دل و مشکلات آنها بنشینند و افزود: متاسفانه مسئولین توجهی به قشر کارگر ندارند.

اصلانی خواستار توجه بیشتر استاندار و امام جمعه همدان به مشکلات کارگران شد وتاکید کرد که مدیران به کارخانجات بروند واز نزدیک با کارگران و مشکلاتشان دیدار داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان ابراز نگرانی کرد که نیروی کار ما تحصیل کرده و ماهر هستند اما با کمترین حقوق روزگار خود را می گذرانند.

شهرستان نهاونددر کمای توسعه و پیشرفت

دبیر اجرایی خانه کارگر نهاوند نیز در این جلسه اظهار داشت: نهاوند در سالهای گذشته در زمینه های مختلف با روند توسعه و پیشرفت میانه ای نداشته است و امروز بدون هیچ شکی باید گفت نه مسئولین و نه مردم از وضعیت فعلی این شهرستان راضی نیستند و معنی آن شاید اینست که مسئولان کشور و استان تاکنون در قبال مردم نهاوند به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند و نسبت به مشکلات و معضلات آن بی تفاوت بوده و اراده ای برای ارتقاء شاخص های توسعه وپیشرفت آن در حد استانداردهای کشوری وجود نداشته است.

حمید مهدوی بیان کرد: میزان بهره وری در حوزه فعالیتهای کشاورزی، دامداری و شیلات و باغات که تنها مزیت اقتصادی نهاوند است و اکثر عناوین استانی و کشوری دارد در نبود صنایع تبدیلی و بهره وری تباه می شود و حاصل سود کشاورزی و کشاورزان نهاوند به جیب سرمایه داران شهرهای مختلف می رود.

وی گفت: نمی خواهیم تک تک مشکلات و گرفتاری های نهاوند را بیان کنیم چون از اصل حقیقت دور می شویم هرچند عدم توسعه و پیشرفت نهاوند حقیقتی انکار ناپذیر است که همه برای ادامه آن نگران و دغدغه دارند.

