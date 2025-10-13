مدیر مخابرات منطقه همدان:
اجرای طرح SWAP، گامی در مسیر تحول دیجیتال استان
مدیر مخابرات منطقه همدان اعلام کرد: طرح SWAP در واقع جایگزینی تجهیزات قدیمی مخابراتی با تجهیزات جدید و پیشرفته است. با اجرای این پروژه، پایداری شبکه افزایش پیدا میکند، مصرف انرژی کاهش مییابد و زمینه برای ارائه خدمات نوین ارتباطی فراهم میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، محمد خلوصی گفت: با SWAP کردن مراکز، کیفیت تماسها بالاتر میرود، قطعیها کمتر میشود و امکان بهرهبرداری از فناوریهای روز مانند 4G و 5G مهیا خواهد شد. یکی از مهمترین دستاوردهای این پروژه، ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه فیبر نوری در همدان است.
وی اظهار داشت: فیبر نوری نسبت به ADSL سرعتی چندین برابر دارد، پایداری بیشتری ارائه میدهد و به مردم این امکان را میدهد تا به راحتی از خدمات نوینی مثل آموزش مجازی، خدمات سلامت الکترونیک، کسبوکارهای آنلاین و حتی خانههای هوشمند بهرهمند شوند.
مدیر مخابرات منطقه همدان بیان کرد: با اجرای طرحهای SWAP و توسعه فیبر نوری، گام بلندی در مسیر تحول دیجیتال استان برمیدارد و تلاش ما این است که همه شهروندان همدانی بتوانند از این امکانات بهرهمند شوند.