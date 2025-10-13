خبرگزاری کار ایران
ساخت ۱۷ مجتمع جدید در محورهای مواصلاتی همدان

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از فعالیت ۴۴ مجتمع خدماتی رفاهی فعال و ساخت ۱۷ مجتمع جدید در محورهای شریانی، اصلی و فرعی این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ساسان رستمی سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی این اداره کل اظهار کرد: مجتمع‌های خدماتی رفاهی علاوه بر افزایش ایمنی سفر و ارتقای سطح خدمات به مسافران، نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای دارند از این رو احداث مجتمع‌های جدید در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۴ مجتمع خدماتی رفاهی در محورهای مختلف استان فعال است و ۱۷ مجتمع دیگر نیز در حال ساخت قرار دارد همچنین درخواست مجوز احداث ۷۱ مجتمع جدید در مرحله بررسی و استعلام قرار گرفته است.

رستمی تصریح کرد: یکی از مزایای راه‌اندازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی استان است وی خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان به‌صورت مؤثرتر به معرفی جاذبه‌های گردشگری و اقتصادی همدان در مسیرهای برون‌استانی پرداخت.

