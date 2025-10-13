مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
پرداخت ۱.۵ همت خسارت توسط شرکتهای بیمه همدان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در جلسه ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه فعال و مستقر در استان، گفت: در شش ماهه ابتدای سالجاری مجموع خسارتهای پرداختی شرکتهای بیمه به زیان دیدهگان ۱.۵ همت است.
به گزارش ایلنا از همدان، حسن پیمانی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در جلسه ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه، گفت: مبلغ حق بیمه تولیدی ۲۲ شرکت بیمه با ۳۶ شعب و ۲۶۷۸ نمایندگی فعال در استان همدان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳ همت بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ در همین مدت، ۳۸ درصد رشد داشته است همچنین شرکت های بیمه در این بازه زمانی نزدیک به ۱.۵ همت خسارت پرداخت کردند که ۱۵ درصد نسب به سال گذشته رشد داشته است.
پیمانی اظهار کرد: هدف نهایی و اصلی شرکتهای بیمه ارائه خدمات بهتر در زمان مطلوب به همشهریان و هم استانیهاست که این موضوع در ارزیابی شرکتهای بیمه نیز مدنظر قرار خواهد میگیرد.
وی گفت: در این کارنامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه، شاخصهایی همچون میزان مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی، همچنین میزان توانگری مالی، چگونگی رسیدگی به شکایات مردمی، میزان سپردهگذاری در استان و سهم از بازار مورد بررسی قرار میگیرد.