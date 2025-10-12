خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه شهرستان نهاوند:

فرهنگ سازی در حوزه کاروتولید ضرورتی جدی است

فرهنگ سازی در حوزه کاروتولید ضرورتی جدی است
کد خبر : 1698990
لینک کوتاه کپی شد.

برگزاری جلسات با محوریت فرهنگسازی در حوزه کار و تولید در خانه کارگر نهاوند

جلسه‌ای با محوریت فرهنگ‌سازی در حوزه کار و تولید، با حضور امام جمعه شهرستان نهاوند و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند و جمعی از مسئولان محلی در دفتر خانه کارگر نهاوند برگزار شد.

به گزارش ایلنا از نهاوند، امام جمعه نهاوند در این جلسه تأکید کرد: در تمام برنامه‌ها باید پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیردو افزود:  این موضوعی است که همواره در جلسات مختلف بر آن تأکید داشته‌ام و بنده نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری در حوزه‌های فرهنگی و سایر زمینه‌ها با مجموعه خانه کارگر اعلام می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: در راستای حمایت از اشتغال مهارت‌آموزان، خانه کارگر  مذاکراتی با بنیاد علوی جهت ارائه تسهیلات و وام‌های مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک انجام خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا در قالب برگزاری کلاس‌های فرهنگی، قرآنی و معارفی برای کارگران و خانواده‌های ایشان، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی این قشر ایفا کند.

دبیر اجرایی خانه کارگرنهاوند نیز با اشاره به اهداف این مجموعه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، توانمندسازی خانواده‌های کارگری است در واحد آموزش و تحقیق خانه کارگر، مهارت آموزان تحت آموزش‌های تخصصی قرار می‌گیرند و تولیدات آن‌ها با همکاری جمعی از اساتید، در نمایشگاه‌های مختلف عرضه می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ