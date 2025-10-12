امام جمعه شهرستان نهاوند:
فرهنگ سازی در حوزه کاروتولید ضرورتی جدی است
برگزاری جلسات با محوریت فرهنگسازی در حوزه کار و تولید در خانه کارگر نهاوند
جلسهای با محوریت فرهنگسازی در حوزه کار و تولید، با حضور امام جمعه شهرستان نهاوند و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نهاوند و جمعی از مسئولان محلی در دفتر خانه کارگر نهاوند برگزار شد.
به گزارش ایلنا از نهاوند، امام جمعه نهاوند در این جلسه تأکید کرد: در تمام برنامهها باید پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیردو افزود: این موضوعی است که همواره در جلسات مختلف بر آن تأکید داشتهام و بنده نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری در حوزههای فرهنگی و سایر زمینهها با مجموعه خانه کارگر اعلام میکنم.
حجتالاسلام محمدی افزود: در راستای حمایت از اشتغال مهارتآموزان، خانه کارگر مذاکراتی با بنیاد علوی جهت ارائه تسهیلات و وامهای مناسب برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک انجام خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا در قالب برگزاری کلاسهای فرهنگی، قرآنی و معارفی برای کارگران و خانوادههای ایشان، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی این قشر ایفا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگرنهاوند نیز با اشاره به اهداف این مجموعه گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، توانمندسازی خانوادههای کارگری است در واحد آموزش و تحقیق خانه کارگر، مهارت آموزان تحت آموزشهای تخصصی قرار میگیرند و تولیدات آنها با همکاری جمعی از اساتید، در نمایشگاههای مختلف عرضه میشود.