فرهنگ سازی در حوزه کاروتولید ضرورتی جدی است

به گزارش ایلنا از نهاوند، امام جمعه نهاوند در این جلسه تأکید کرد: در تمام برنامه‌ها باید پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیردو افزود: این موضوعی است که همواره در جلسات مختلف بر آن تأکید داشته‌ام و بنده نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری در حوزه‌های فرهنگی و سایر زمینه‌ها با مجموعه خانه کارگر اعلام می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمدی افزود: در راستای حمایت از اشتغال مهارت‌آموزان، خانه کارگر مذاکراتی با بنیاد علوی جهت ارائه تسهیلات و وام‌های مناسب برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک انجام خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند نیز اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی دارد تا در قالب برگزاری کلاس‌های فرهنگی، قرآنی و معارفی برای کارگران و خانواده‌های ایشان، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی این قشر ایفا کند.

دبیر اجرایی خانه کارگرنهاوند نیز با اشاره به اهداف این مجموعه گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما، توانمندسازی خانواده‌های کارگری است در واحد آموزش و تحقیق خانه کارگر، مهارت آموزان تحت آموزش‌های تخصصی قرار می‌گیرند و تولیدات آن‌ها با همکاری جمعی از اساتید، در نمایشگاه‌های مختلف عرضه می‌شود.

