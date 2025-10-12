خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آبفا استان:

آبرسانی به ۹۰ روستا با مشارکت مجمع خیرین آبرسان همدان

آبرسانی به ۹۰ روستا با مشارکت مجمع خیرین آبرسان همدان
کد خبر : 1698949
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آبرسانی به ۹۰ روستا با مشارکت مجمع خیرین آبرسان استان، خبر داد و گفت: از زمان تأسیس این مجمع در سال ۱۴۰۲ تاکنون، با همت و همدلی مردم نیک‌اندیش و همراهی دستگاه‌های اجرایی، تحولی چشمگیر در توسعه زیرساخت‌های آبرسانی روستایی رقم خورده است.

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید آبرسانی روستایی از آبرسانی به ۹۰ روستا با مشارکت مجمع خیرین آبرسان استان خبر داد و اظهار کرد: حاصل این حرکت مردمی و هم‌افزایی، اجرای ۸۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال، احداث ۱۶ باب مخزن ذخیره آب و حفر ۲۲ حلقه چاه بوده که در مجموع ۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای آن صرف شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تصریح کرد: افزون بر این اقدامات، ۱۶ قطعه زمین در چهار شهرستان استان به ارزش تقریبی هشت میلیارد ریال به مجمع اهدا شده که سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار و توسعه فعالیت‌های آبرسانی در آینده به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مجمع خیّرین آبرسانی اکنون در ۱۰ شهرستان استان فعالیت اجرایی دارد بیان کرد: عملکرد این مجمع نشان می‌دهد که ورود خیرین به حوزه زیرساختی آب، نقشی بی‌بدیل در پایداری منابع و ارتقای سطح رفاه روستاییان داشته است.

 بختیاری‌فر با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده در شهرستان‌های مختلف مطرح کرد: آبرسانی به ۱۰ روستا با ۱۲ هزار و ۴۰۰ متر شبکه و خط انتقال در شهرستان کبودراهنگ انجام شد که با مشارکت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی خیّرین و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی آبفا به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: در شهرستان ملایر نیز آبرسانی به شش روستا با چهار هزار و ۵۵۰ متر شبکه و سه باب مخزن با مشارکت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی خیّرین و ۴۰۰ میلیون تومان سهم آبفا انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: در شهرستان همدان، ۱۱ روستا از مزایای اجرای ۷۶۰۰ متر شبکه آبرسانی برخوردار شدند که با ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار خیرین و ۵۶۰ میلیون تومان مشارکت آبفا اجرایی شد.

وی گفت: در شهرستان رزن نیز آبرسانی به ۱۵ روستا با احداث ۲۵ هزار و ۲۰۰ متر شبکه و خط انتقال و حفر ۱۱ حلقه چاه با ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک خیرین و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از منابع آبفا انجام شده است.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: هشت روستا با ۳۸۰۰ متر شبکه و احداث مخزن در شهرستان درگزین، از نعمت آب پایدار بهره‌مند شدند که با ۴۴۰ میلیون تومان کمک خیرین و ۴۰۰ میلیون تومان مشارکت آبفا محقق شد، در شهرستان فامنین نیز، اجرای پروژه آبرسانی به ۱۵ روستا شامل ۶۷۵۰ متر شبکه و احداث مخزن با ۴۰۰ میلیون تومان کمک خیّرین و ۷۸۰ میلیون تومان مشارکت آبفا صورت گرفت.

وی همچنین افزود: در شهرستان نهاوند نیز برای آبرسانی به ۱۲ روستا، ۵۷۵۰ متر شبکه اجرا شد که با ۹۰۰ میلیون تومان از سوی خیرین و ۵۶۰ میلیون تومان از سوی آبفا تأمین اعتبار شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان یادآوری کرد: در تویسرکان آبرسانی به سه روستا با ۳۹۰۰ متر شبکه و خط انتقال و ۳۷۰ میلیون تومان مشارکت خیرین و ۴۷۰ میلیون تومان از منابع آبفا انجام شد، در شهرستان بهار نیز آبرسانی به پنج روستا با اجرای ۲۸۰۰ متر شبکه با پنج میلیارد تومان از محل مشارکت خیّرین و ۲۰۰ میلیون تومان از اعتبارات آبفا محقق شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان اسدآباد نیز پروژه آبرسانی به پنج روستا با ۷۹۲۰ متر شبکه با یک میلیارد تومان از سوی خیّرین و ۵۵۰ میلیون تومان مشارکت آبفا اجرا شده است.بختیاری‌فر در پایان با تأکید بر اینکه ورود خیّرین به عرصه آبرسانی، نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی و حس مسئولیت‌پذیری مردم استان است خاطرنشان کرد: این حرکت، جلوه‌ای از پیوند مردم و دولت در مسیر خدمت‌رسانی است و بدون تردید استمرار آن می‌تواند گام‌های بزرگی در تحقق عدالت آبی و توسعه پایدار روستایی بردارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ