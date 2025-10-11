جوجه ریزی در همدان ۱۱ درصد افزایش یافت
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی همدان با بیان اینکه تولید مرغ در این استان ۱۱ درصد افزایش یافته است، گفت: تامین نهاده و نوسانات بازار، مهمترین موانع تولید مرغ گوشتی در استان و کشور است.
به گزارش ایلنا از همدان، داوود شعبانلو افزود: تامین به موقع و کافی نهادههای دامی اصلیترین دغدغه فعالان این حوزه است و رفع سریع اختلالات سامانه بازارگاه ضروری است.
وی با اشاره به زیرساختهای استان، اظهار کرد: در استان همدان ۴۸۱ واحد فعال مرغداری گوشتی داریم که ظرفیت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه جوجهریزی سالانه را دارند.
شعبانلو ادامه داد: با این حال، میانگین دوره جوجهریزی در همدان در سال گذشته حدود ۳.۶۷ دوره بوده است که این عدد در مقایسه با استانهای شمالی کشور مانند مازندران و گیلان که بیش از چهار دوره دارند، نشاندهنده ظرفیت استفاده نشده استان است.
وی دلیل این امر را شرایط اقلیمی خاص همدان دانست و توضیح داد: ارتفاع سطح دریا و خشکی هوا در همدان منجر به اکسیژن کمتر و افزایش احتمال انتقال بیماریها و آلودگیها میشود.
وی ادامه داد: این شرایط باعث میشود که وزنگیری مرغ با مدت زمان طولانیتری انجام شده و به طور متوسط، مرغ با وزن مطلوب مورد تقاضای مصرفکننده، پس از ۵۵ تا ۵۸ روز آماده ارسال به کشتارگاه شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی همدان تاکید کرد: ۷۰ تا ۷۵ درصد مشکلات فعالان این حوزه به طور مستقیم به تأمین نهادههای دامی بازمیگردد.
شعبانلو با استناد به قوانین سال ۱۳۹۰، خواستار توجه دولت به محیط کسبوکار بخش خصوصی شد و اظهار کرد: تنظیم بازار نباید به ابزاری برای کنترلگری طولانیمدت تبدیل شود که موجب فرسودگی تولیدکنندگان می شود
وی به افزایش قیمت جوجه یک روزه تا بالای ۴۰ هزار تومان اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این وضعیت در کنار حل مشکل نهادهها شد.