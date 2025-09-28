سطح زیرکشت باغات همدان 61 درصد رشد کرده است

به گزارش ایلنا از همدان، حجت اله شهبازی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سطح زیر کشت باغات همدان در سال 1384، 57 هزار و 597 هکتار بوده و در سال جاری به 92 هزار و 912 هکتار رسیده است.

وی با اشاره به رشد 94 درصدی تولیدات باغبانی در این استان ادامه داد: تولیدات باغبانی استان از 507 هزار و 318 تن به 984 هزار تن در سال رسیده است.

وی ادامه داد: میانگین تولیدات باغبانی استان همدان در 20 سال گذشته هشت تن و 808 کیلو بوده و در سال جاری به 10 تن و 592 کیلوگرم رسیده است.

وی با بیان اینکه کل تولیدات کشاورزی استان همدان پنج میلیون تن است خاطرنشان کرد: این استان در تولید محصولات باغی یکی از مهمترین استان ها در کشور در حوزه محصولات سردسیری و گیاهان دارویی است.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی همدان خاطرنشان کرد: همدان در تولید گردو رتبه نخست، انگور رتبه دوم، گیاهان دارویی و کشمش رتبه سوم، قارچ خوراکی و شلیل رتبه چهارم، آلو و هلو رتبه پنجم، آلبالو رتبه ششم و در تولید محصول سیب رتبه هشتم کشور را دارد.

شهبازی گفت: همدان با تولید هزاران تن انواع محصولات باغی رتبه یازدهم را از نظر سطح و رتبه هشتم را از نظر تولید در کشور به خود اختصاص داده است که این آمار نشاندهنده این است که متوسط تولید باغات استان بیش تر از کشور است.

