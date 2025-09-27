58 درصد سرقت های همدان خرد و جزئی هستند

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ علی اسدبگی اظهارکرد: سرقت های خرد شامل وسایل داخل خودرو، قطعات خودرو، تجهیزات اماکن، انباری، پارکینگ، سیم برق، دوچرخه و وسایل ساختمان های نیمه کاره می شود.

وی بیان کرد: بهترین شیوه برای پیشگیری از سرقت داخل خودرو در گام نخست قرار دادن وسیله نقلیه در پارکینگ است در صورت نبود این امکان، رانندگان باید وسایط نقلیه خود را معابر، کوچه ها و محله های تاریک پارک نکنند.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اضافه کرد: شهروندان بهتر است وسیله نقلیه را زیر دوربین پارک کنند و نسبت به مجهز کردن وسیله نقلیه به دزدگیر، قفل فرمان و پدال اقدام و قفل پرایدهای مدل پایین را نیز تعویض کنند.

سرهنگ اسدبگی افزود: شهروندان برای پیشگری از سرقت سیم های برق بلافاصله بعد از قطعی برق غیرمعمول موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند با توجه به حضور سارق در محل در صورت گزارش سریع و به هنگام احتمال دستگیری متخلفان بالا است.

وی گفت: پیشنهاد پلیس برای کاهش سرقت از داخل پارکینگ ها نیز نصب دوربین، قرار دادن دوچرخه داخل انباری یا استفاده از قفل های محکم و در صورت تردد افراد مشکوک پرس و جو از او است.

رییس پلیس آگاهی همدان ادامه داد: شهروندان در صورت مواجهه با سارق در داخل پارکینگ تا حدامکان از درگیری پرهیز کرده و سریع موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و در صورت استفاده سارق از خودرو و موتورسیکلت، شماره پلاک آن را ثبت و تحویل عوامل انتظامی دهند.

سرهنگ اسدبگی درباره تاثیر گزارش موضوعات مشکوک به پلیس یادآوری کرد: اواسط سال ۱۳۹۸ یک پسر ۱۰ ساله پس از مشاهده بالا رفتن یک نفر از روی دیوار و خروج از درب اصلی شماره پلاک خودرویی را این فرد سوار شده بود را ثبت و به پلیس گزارش می کند که نتیجه اقدام ارزنده این کودک باهوش دستگیری اعضای یک باند سه نفره سرقت و اعتراف آنها به سرقت اثاثیه ۲۷ منزل مسکونی در همدان بود.

وی همچنین گفت: بنابراین اطلاع رسانی کوچکترین حرکت مشکوک می تواند زمینه ای برای کشف های بزرگ و دستگیری متخلفان شود.

رییس پلیس آگاهی استان همدان اظهار کرد: خانواده ها در صورت مراجعه افرادی با عنوان مامور شرکت های خدمات رسان برق، آب و گاز، پیش از باز کردن درب، از آنها کارت شناسایی مطالبه کنند.

انتهای پیام/