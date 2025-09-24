خبرگزاری کار ایران
همدان میزبان المپیاد ورزشی ایثارگران و کم‌توانان شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان همدان اعلام کرد که میزبان المپیاد ورزشی ایثارگران و کم‌توانان شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.

به گزارش ایلنا از همدان، این رویداد ملی از تاریخ ۵ تا ۱۲ مهرماه در شهر همدان برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌ها، ایجاد همدلی و تقویت روحیه جمعی در میان کارکنان ایثارگر و کم‌توان شرکت‌های گاز استانی خواهد بود.

در این المپیاد، حدود ۶۰۰ نفر از ورزشکاران ایثارگر و کم‌توان از سراسر کشور حضور خواهند داشت و در رشته‌های متنوع ورزشی شامل فوتسال، شنا، پینگ‌پنگ، تیراندازی، دارت و شطرنج به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: «میزبانی از ایثارگران و کم‌توانان برای ما افتخاری بزرگ است. تلاش کرده‌ایم تا تمامی امکانات، زیرساخت‌ها و شرایط لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این المپیاد فراهم کنیم. هدف ما نه تنها ایجاد فضایی پرنشاط ورزشی، بلکه پاسداشت مقام ایثار و همدلی در خانواده بزرگ صنعت گاز کشور است.»

بر اساس اعلام دبیرخانه برگزاری، تمامی مراحل برنامه‌ریزی، از آماده‌سازی سالن‌ها و اماکن ورزشی گرفته تا تدارکات رفاهی و پشتیبانی، با جدیت و حساسیت ویژه دنبال شده است تا ورزشکاران در محیطی ایمن و آرامش‌بخش به رقابت بپردازند.

این المپیاد، علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی برای تبادل تجربیات، تقویت روحیه همبستگی و نمایش جایگاه ارزشمند ایثارگران و کم‌توانان در صنعت گاز کشور خواهد بود.

