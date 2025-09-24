مدیرعامل شرکت آبفا همدان:
آغاز عملیات فاز نخست پروژه آبرسانی روستایی از سد کلان ملایر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز عملیات اجرایی فاز نخست پروژه آبرسانی روستایی از سد کلان ملایر خبر داد و گفت: ملایر به کارگاه بزرگ عمرانی در پروژههای آب و فاضلاب تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر، چهارشنبه ۲ مهر در آیین آغاز عملیات این پروژه اظهار کرد: فاز نخست شامل آبرسانی به روستاهای پیهان، ملیان، مصلحان، علمدار علیا، علمدار سفلی، درهچنار و علیآباد است.
بختیاریفر تصریح کرد: با اجرای این پروژه ۲۲۱۲ نفر از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهرمند میشوند.
وی با اشاره به اقدامات پیشبینی شده در این طرح، توضیح داد: خرید لوله و اجرای ۲۲ کیلومتر خط انتقال با اعتبار ۴۱۰ میلیارد ریال، احداث ۷۹۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و احداث سه باب ایستگاه پمپاژ به همراه برقرسانی و محوطهسازی با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات مهم در این پروژه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بیان اینکه مجموع اعتبار فاز نخست این پروژه ۷۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در تأمین پایدار آب شرب سالم برای روستاهای هدف است.
بختیاریفر با اشاره به اینکه این پروژهها از طرحهای جهاد آبرسانی است، مطرح کرد: در قرارداد دوم جهاد آبرسانی ۳۳۰ روستا با اعتبار بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان در استان، با همکاری بسیج سازندگی آبرسانی میشوند که ۳۷ روستا مربوط به مجتمع آبرسانی سد کلان است.