مدیرعامل آبفای همدان خبر داد:

اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی قرارداد آبرسانی به مجتمع سد کلان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اجرای طرح‌های گسترده در حوزه آب و فاضلاب شهرستان ملایر خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها در بخش فاضلاب این شهرستان، ۶۰ میلیارد تومان قرارداد فعال داریم و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز برای آبرسانی در مجتمع سد کلان، در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر چهارشنبه ۲ مهر در جلسه بررسی پروژه‌های جهاد آبرسانی شهرستان ملایر، اظهار کرد: دو پیمانکار در حال اجرای پروژه شبکه فاضلاب شهر ملایر به طول ۲۰ کیلومتر هستند و قرارداد سوم نیز برای اجرای ۱۰ کیلومتر دیگر آماده شده است.

بختیاری‌فر با بیان اینکه مطالعات لازم برای آبرسانی به روستاهای مجتمع سد کلان انجام شده است، تصریح کرد: با پیگیری و حمایت‌های صورت‌گرفته، این روستاها در قالب قرارداد دوم جهاد آبرسانی قرار گرفتند و در مجموع ۳۷ روستای تحت پوشش سد کلان و ۳۲ روستای دیگر در شهرستان ملایر از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی ما در شهرستان، مجتمع سد کلان است، ادامه داد: در این مجتمع نیز اولویت‌بندی انجام شده و مرحله نخست آن با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد تومان، امروز آغاز می‌شود که ۵۰ درصد آن توسط شرکت آبفا و ۵۰ درصد دیگر با همکاری نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی تأمین شده است.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: این مجتمع در مجموع، بیش از ۱۱ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و ظرفیت بهره‌برداری از آن ۴۰ لیتر در ثانیه است.

وی با بیان اینکه این مجتمع در سه فاز اجرایی می‌شود، تصریح کرد: اجرای کامل پروژه نیازمند بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

