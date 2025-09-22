انسجام نیروهای مسلح ضامن امنیت پایدار

به گزارش ایلنا از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی صبح امروز در دیدار با نیروهای نظامی و انتظامی به مناسبت هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، به ویژه شهدای فرمانده، از زحمات و هماهنگی‌های نیروهای مسلح در استان همدان تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: انسجام، یکپارچگی و هماهنگی نیروهای مسلح در همدان، از عوامل اصلی موفقیت آنان است. او این اتحاد را حاصل توجه به منافع مشترک دانست و اظهار امیدواری کرد که این انسجام همچنان ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به حوادث اخیر و فرمایشات مقام معظم رهبری، بر پیوند میان حمایت مردم و امنیت پایدار تأکید کرد. وی گفت: امنیت اجتماعی، نتیجه انسجام اجتماعی است و حمایت مردم، منجر به امنیت پایدار می‌شود.

وی مقاومت مردم ایران در دوران دفاع مقدس و سایر حوادث را قابل تقدیر دانست و با طرح «نظریه مقاومت» که از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد، این نظریه را در جهان امروز احیا شده دانست.

شعبانی‌موثقی با اشاره به مقاومت مردم غزه و یمن، آن را نمودی عینی از این نظریه برشمرد و گفت: آنچه امروز در غزه و یمن می‌بینیم، ریشه در نظریه مقاومت امام بزرگوار دارد.

وی مقاومت مردم یمن در برابر قدرت‌های جهانی را نمونه‌ای از تأثیر این نظریه دانست و افزود: هیچ کشوری در دنیا دلش نمی‌خواهد با یمنی‌ها درگیر شود، زیرا آمریکا نتوانست ادامه دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در بخشی از سخنان خود، با اشاره به مذاکرات، تأکید کرد که مذاکره به خودی خود ممنوع نیست، اما باید عاقلانه و در چارچوب حفظ منافع کشور باشد و گفت: مذاکره باید برابر و منطقی باشد، نه مذاکره‌ای که سر از تسلیم درآورد.

وی همچنین به اهمیت نگاه الهی در مقاومت اشاره کرد و اظهار داشت که پیروزی‌های اسلام در طول تاریخ، حاصل اعتقاد به منبع قدرت الهی بوده است.

شعبانی‌موثقی ضمن تشکر از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مسلح، به ویژه در حوادث اخیر، از همراهی مردم با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی تقدیر کرد.

وی انسجام اجتماعی مردم را محصول درک صحیح آنان از نقشه‌های دشمن دانست و افزود: دشمن در ایام اخیر تلاش کرد اغتشاشات را انجام دهد، اما موفق نشد، چراکه مردم فهمیدند دشمن چه می‌خواهد.

نماینده ولی‌فقیه استان همدان همچنین از دولتمردان خواست تا برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و در انتها از همه فرماندهان و بدنه نیروهای ارتش، فراجا، سپاه و همچنین بسیجیان و نیروهای مردمی که داوطلبانه برای حفظ امنیت تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد و برای همه آرزوی عزت، عظمت و عاقبت‌بخیری کرد.

