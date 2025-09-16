پرداخت مالیات برای گوارا کردن آب شرب همدان
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: با پرداخت مالیات در تامین آب گوارا برای شهروندان همدان سهیم باشیم.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاص مند با بیان اینکه بیش از نیمی از آب شرب شهر همدان از محل آبرسانی از سد تالوار به همدان تامین می شود ، گفت: در سال آبی جاری علی الرغم کاهش شدید بارش ها به نسبت سال گذشته و بلند مدت در تامین آب شرب همدان مشکلی وجود نداشت.
وی افزود: میزان بارش های سال آبی جاری به نسبت سال گذشته 30 درصد و به نسبت بلند مدت 27 درصد کاهش داشته است.
اخلاص مند ضمن درخواست از شهروندان همدانی در پرداخت مالیات جهت شکوفایی شهر گفت: اتمام پروژه نصب و راه اندازی سیستم ازن زنی و بالا بردن کیفیت آب شرب شهر همدان نشان دار شده است.
وی با بیان اینکه صاحبان مشاغل در هنگام استفاده از تسهیلات تبصره ماده 100 و در جریان قطعی سازی مالیات عملکرد 1403 ، مالیات خود را می توانند جهت هزینه در این پروژه مهم، داری نشان مالیاتی در استان همدان انتخاب نمایند.
اخلاص مند هدف از اجرای این طرح را تسریع در ساخت و بهره برداری از سیستم ازن زنی پروژه آب رسانی از سد تالوار به همدان دانست و افزود: مناقصه این طرح در سال گذشته برگزار و پیمانکار ذیصلاح آن نیز انتخاب شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی اعتبار مورد نیاز در طرح مالیات نشان دار را 1750 میلیارد ریال یاد کرد و افزود: قطعا با مشارکت مردم و نشان کردن مالیات پرداختی خود، این طرح زودتر به مرحله بهره برداری خواهد رسید و شهروندان فهیم همدان از آبی گوارا بهره مند خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: پیشرفت فیزیکی کل طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان حدودا 90 درصد بوده و در بیشتر قسمت ها شامل خط اصلی انتقال آب به طول 148 کیلومتر، خط انتقال برق 63 کیلو ولت به طول 70 کیلومتر، پست فیوزی ایستگاه شماره 1، نصب تمامی الکتروموتور و پمپ های ایستگاه های پمپاژ شماره 1،2،3 و مخازن تعادلی خط انتقال به مقدار 115000 متر مکعب بصورت 100 درصد انجام شده و در حال حاضر امکان انتقال آب با توجه به نیاز شرب شهر با ظرفیت 1200 لیتر در ثانیه برای شهر همدان میسر می باشد.