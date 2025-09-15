به همت خانه کارگر نهاوند صورت گرفت؛
مشکلات کارگران و واحدهای شهرک صنعتی نهاوند بررسی شد
به همت دبیر اجرایی خانه کارگر نهاوند جلسه بررسی مشکلات حوزه صنعت و شهرک صنعتی نهاوند با حضور نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از نهاوند، در این نشست، حاضران به بیان مهمترین مشکلات، موانع و دغدغههای پیشروی واحدهای تولیدی پرداختند، نبود زیرساختهای اساسی، یکی از موضوعات اصلی مطرحشده در این جلسه بود.
فعالان اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه شهرستان، تأکید کردند که نهاوند بهعنوان سومین شهر بزرگ استان، تنها یک شهرک صنعتی دارد که از میان واحدهای آن، تنها ۱۰ واحد بهطور فعال در حال فعالیت هستند.
یکی از انتقادات جدی مطروحه، تبدیلشدن شهرک صنعتی نهاوند به محلی برای دلالی زمین بودو همچنین اعلام شد که حدود ۱۷ هکتار از اراضی این شهرک بلااستفاده باقی مانده و همچنان تعیینتکلیف نشدهاند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن قدردانی از خانه کارگر نهاوند برای برگزاری این نشست، بر ضرورت حمایت جدی از بخش تولید و برطرفکردن موانع زیرساختی تأکید کرد و وعده داد موضوعات مطرحشده را از طریق نهادهای استانی و ملی پیگیری خواهد کرد.
علیرضا نثاری گفت: مدیران موظف به تسریع در رفع مشکلات شهرک صنعتی نهاوند هستند وافزود: توسعه پیشرفت و رفع موانع تولید باید اولویت همه مدیران باشد.
دبیر اجرای خانه کارگر نهاوند نیز در این جلسه اظهار امیدواری کرد که برگزاری اینگونه نشستها با حضور سایر مدیران نیز ادامه پیدا کند و افزود: مهندس نثاری یکی از نمایندگان فعال و مردمی استان هستند و بدون تردید با پیگیریهای مؤثر ایشان، در آینده شاهد تحولی مثبت در حوزه کار و تولید در شهرستان نهاوند خواهیم بود.