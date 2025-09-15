خانه



استان‌ها



همدان ۲۴ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۴:۱۷

به همت خانه کارگر نهاوند صورت گرفت؛

مشکلات کارگران و واحدهای شهرک صنعتی نهاوند بررسی شد

به همت دبیر اجرایی خانه کارگر نهاوند جلسه بررسی مشکلات حوزه صنعت و شهرک صنعتی نهاوند با حضور نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند برگزار شد.