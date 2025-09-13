نصب 885 دستگاه انواع کنتور بر روی چاه های مجاز اسدآباد

به گزارش ایلنا از همدان، مجید رکنیان با بیان اینکه پروژه انسداد چاه های غیر مجاز به جدیدیت در شهرستان اسداباد پیگیری و اجرا می شود گفت: از سال ۹۳ تاکنون 300 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی با بیان اینکه از انسداد این تعداد چاه در شهرستان بیش از 13 میلیون و 600 هزار متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است، گفت: عمق انسداد این تعداد چاه حدود 10 کیلومتر بوده است.

رکنیان افزود: ۱۳۳۳ حلقه چاه مجاز در شهرستان وجود دارد که 885 حلقه معادل ۶۶ درصد منابع آبی شهرستان مجهز به کنتور هوشمند شده است.

رکنیان با بیان اینکه بخش زیادی از این کنتورها بر روی چاه های کشاورزی نصب شده گفت: اخطاریه به تمام چاه های فاقد کنتور داده شده و اگر ظرف مهلت مقرر نسبت به خرید و عقد قرارداد کنتور هوشمند اقدام نشود برق چاه قطع و از ادامه بهره برداری چاه جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: اولویت قطع برق و جلوگیری از بهره برداری چاه های فاقد کنتور را چاه های در حریم چاه های آب شرب، چاه های با استحصال آب زیاد طبق پروانه و چاه های فاقد تمدید پروانه بهره برداری در نظر گرفته شده است.

رکنیان یاد آور شد: در سال جاری نیز تا کنون 33 دستگاه انواع کنتور بر روی چاه های شهرستان نصب شده است.

مدیر منابع آب شهرستان اسدآباد افزود: کلیه پرونده های آب زیرزمینی شهرستان اسدآباد براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران اصلاح و تعدیل شده و در این خصوص شهرستان اسدآباد در سطح استان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

