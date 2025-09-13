مدیرکل راهداری همدان:
در سال جاری 2هزار کیلومتر خط کشی در راه های استان اجرا شد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان از اجرای بیش از ۲ هزار کیلومتر خطکشی در محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی این استان از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریور خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی خرم با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه ایمنی راهها، گفت: بهمنظور افزایش ایمنی تردد و تعیین مرز جادهها بهویژه در ساعات شب، تاکنون ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر عملیات خطکشی در محورهای مختلف استان اجرا شده است.
وی افزود: این عملیات با استفاده از دو گروه اجرایی بهصورت مستمر و روزانه در حال انجام است و بهتناسب پیشرفت فعالیتها، آمار خطکشی نیز بهصورت روزانه در حال افزایش است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان همچنین از اقدامات دیگر این ادارهکل در پنجماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در این مدت، ۱۷.۶ کیلومتر روشنایی طولی، ۱۰ مورد روشنایی نقطهای، ۳ کیلومتر نیوجرسی و اجرای بیش از ۱۳ هزار عدد تابلو و علائم در سطح محورهای استان نصب و اجرا شده است. این اقدامات با هدف کاهش حوادث رانندگی و ارتقاء ایمنی انجام میشود.
پرورشی خرم در ادامه با اشاره به اصلاح نقاط حادثهخیز استان گفت: از مجموع ۵۲ نقطه حادثهخیز مصوب در محورهای استان، ۴۷ نقطه بهطور کامل اصلاح و ایمنسازی شده است و عملیات اصلاح ۵ نقطه باقیمانده نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در دست اجراست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برآیند این اقدامات منجر به کاهش ۸ درصدی تلفات جادهای در استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. تلاش ما تداوم این روند کاهشی است که تحقق آن مستلزم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی تمامی رانندگان است.