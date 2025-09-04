خبرگزاری کار ایران
ساختمان اداری خانه کارگر شهرستان نهاوند افتتاح شد

مراسم افتتاح ساختمان اداری خانه کارگر شهرستان نهاوند با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران صنایع، فعالان کارگری و جمعی از کارگران پرتلاش این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی فرماندار نهاوند، ضمن تبریک افتتاح این مجموعه، گفت: این ساختمان فقط یک دفتر اداری نیست، بلکه پایگاهی است برای امید، شکوفایی و همبستگی جامعه کارگری    همچنین  منشأ تحولات مثبتی در شهرستان نهاوند باشد.

مهدی جلالوند  بر حمایت کامل از خانه کارگر تأکید  و گفت : خانه کارگر در حمایت از حقوق و منافع کارگران نقش مهمی دارد.

وی اظهار داشت: انتظار داریم خانه کارگر به عنوان بازویی توانمند،  مسائل و مشکلات جامعه کارگری را رصد کرده و در حل این مشکلات یاریگر  باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان نهاوند، در سخنانی با اشاره به رویکرد خدمات‌محور این مجموعه، اعلام کرد:به‌زودی تیم‌های مشاوره تحصیلی، استعدادیابی و خدمات اجتماعی در این مرکز مستقر خواهند شد و خدمات رایگان به کارگران و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهند.

حمید مهدوی گفت: آموزش و توانمندسازی در شهرها و روستاهای شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد اولین دوره در شهر گیان و با حمایت امام جمعه محترم آن منطقه آغاز شده است.

  رئیس دفتر نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم گفت:از ابتدا پیگیر راه‌اندازی خانه کارگر در نهاوند بوده‌ایم. واحدی اعلام کرد :  بارها بر حمایت از حقوق صنفی و معیشتی کارگران تأکید شده و این مجموعه می‌تواند بازویی اجرایی برای تحقق این اهداف باشد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، نیز با بیان اینکه راه‌اندازی این مرکز نقطه عطفی در فعالیت‌های صنفی شهرستان است،

چنگیز اصلانی گفت از این پس نهاوند در جایگاهی مشخص‌تر و تأثیرگذارتر در دفاع از حقوق کارگران ظاهر خواهد شد. تشکیلات استان نیز پشتیبان کامل فعالیت‌های این مجموعه خواهد بود 

امام جمعه شهر گیان نیز در سخنانی با تأکید بر نقش اجتماعی و معنوی خانه کارگر، اظهار داشت:این مجموعه باید مرکزی برای ارتقای آگاهی و حفظ کرامت نیروی کار باشد   حمایت معنوی و فرهنگی از جامعه کارگری را وظیفه خود می‌دانیم و با تمام ظرفیت‌ها از آن پشتیبانی خواهیم کرد.

دراین مراسم  افتتاح رسمی ساختمان توسط جمعی از کارگران عضو خانه کارگر صورت گرفت اقدامی نمادین که بیانگر مشارکت واقعی، مردمی بودن ساختار و جایگاه محوری کارگران در اداره این مجموعه است.

