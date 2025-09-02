توسعه کانون اشتغال پوشاک با ظرفیت تعاون در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران با اشاره به اهمیت نقش کسب‌وکارهای خرد، خانگی و خانوادگی در رونق اقتصادی روستاها در سطح استان گفت: «این ظرفیت‌های محلی می‌توانند نه‌تنها زمینه‌ساز اشتغال جوانان باشند، بلکه باعث ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت اقتصاد محلی نیز خواهند شد.»

مختاران تصریح کرد: «در سفر اخیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان و با دستور استاندار همدان، تصمیم گرفته شد تا با بهره‌گیری از توان سازمان‌ها و بانک‌های کشور، موانع پیش روی فعالان این بخش برطرف و مسیر دسترسی به مواد اولیه و همچنین فروش محصولات روان‌سازی شود. در این راستا، استفاده از ظرفیت تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز در دستور کار قرار گرفته تا هم خرید مواد اولیه و هم بازاریابی محصولات پوشاک به شکلی منسجم و آسان انجام گیرد.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: «با اجرای این سیاست‌ها و حمایت‌های هدفمند، به‌زودی شاهد رونمایی از طرح جامع توسعه کانون اشتغال پوشاک استان همدان خواهیم بود؛ طرحی که می‌تواند الگویی برای سراسر کشور در تقویت صنایع خرد و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر تعاون باشد.

