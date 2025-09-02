خبرگزاری کار ایران
توسعه کانون اشتغال پوشاک با ظرفیت تعاون در همدان
کد خبر : 1681060
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اعلام اینکه همدان به عنوان پایلوت توسعه کانون اشتغال پوشاک کشور معرفی شده است، از آغاز فصلی نوین در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تکیه بر ظرفیت تعاون خبر داد.

 به گزارش ایلنا از همدان، وهب   مختاران  با اشاره به اهمیت نقش کسب‌وکارهای خرد، خانگی و خانوادگی در رونق اقتصادی روستاها در سطح استان گفت: «این ظرفیت‌های محلی می‌توانند نه‌تنها زمینه‌ساز اشتغال جوانان باشند، بلکه باعث ماندگاری جمعیت در روستاها و تقویت اقتصاد محلی نیز خواهند شد.»

مختاران تصریح  کرد: «در سفر اخیر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان و با دستور استاندار همدان،  تصمیم گرفته شد تا با بهره‌گیری از توان سازمان‌ها و بانک‌های کشور، موانع پیش روی فعالان این بخش برطرف و مسیر دسترسی به مواد اولیه و همچنین فروش محصولات روان‌سازی شود. در این راستا، استفاده از ظرفیت تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز در دستور کار قرار گرفته تا هم خرید مواد اولیه و هم بازاریابی محصولات پوشاک به شکلی منسجم و آسان انجام گیرد.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان خاطرنشان کرد: «با اجرای این سیاست‌ها و حمایت‌های هدفمند، به‌زودی شاهد رونمایی از طرح جامع توسعه کانون اشتغال پوشاک استان همدان خواهیم بود؛ طرحی که می‌تواند الگویی برای سراسر کشور در تقویت صنایع خرد و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر تعاون باشد.

 

