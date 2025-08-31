اخذ سند مالکیت 900 هکتار از رودخانه های استان همدان

به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاص مند افزود: با پیگیری های به عمل آمده توسط همکاران مدیریت حقوقی، سند مالکیت برای مساحتی بالغ بر 900 هکتار از بستر رودخانه در جهت تثبیت مالکیت، اخذ شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، در خصوص مالکیت دولت بر رودخانه ها و تهیه سند، جلساتی با ارگان های ذیربط برگزار شده است.

اخلاص مند افزود: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر آب های سطحی و با تثبیت مالکیت دولت (شرکت آب منطقه ای همدان)، امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی و دخل تصرف در بستر و حریم رودخانه ها منتفی خواهد شد.

وی یادآور شد: طول کل رودخانه های اصلی استان 1500کیلومتر می باشد که هدف گذاری شرکت برای اخذ سند مالکیت کل طول رودخانه های اصلی انجام شده و تاکنون سند 60 درصد از کل رودخانه های استان صادر شده است.

اخلاص مند افزود: مدارک مثبته 2000 هکتار از سند رودخانه های استان به سازمان ثبت اسناد ارسال شده، که به محض آماده شدن سند تک برگ این مقادرصادر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت اب منطقعه ای همدان در پایان ضمن اینکه تعداد اسناد مالکیت اخذ شده در سال جاری 28 فقره سند می باشد، گفت: 16 فقره مربوط به شهرستان ملایر و 12 فقره مربوط به شهرستان نهاوند می باشد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

انتهای پیام/