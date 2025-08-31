الحاق ۲ هزار هکتار زمین به شهر همدان

به گزارش ایلنا از همدان، علی عباسیان افزود: طرح جامع شهری همدان در هفدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (دوشنبه چهارم دی ۱۴۰۳) بازنگری و در نهایت تصویب شد.

وی ادامه داد :در طرح جدید جامع شهری همدان با پیوستن زمین‌های مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن موافقت شد و با افق جمعیتی ۷۲۱ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ برای شهر همدان به تصویب رسید.

معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی همدان اظهار کرد: شهر همدان بافت تاریخی منحصر به فرد خود را دارد و در طرح جامع شهری، معماری ویژه آن حفظ شده است.

انتهای پیام/