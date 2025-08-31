به گزارش ایلنا از همدان، مجتبی زارعی صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت متکدیان شهر، با بیان اینکه مدیریت پدیده تکدی‌گری نیازمند هم‌افزایی نهادهاست، اظهار کرد: این طرح با محوریت شهرداری و با همکاری نیروی انتظامی، بهزیستی، دادستانی و دیگر ارگان‌های مرتبط اجرا می‌شود.

وی افزود: شناسایی، جمع‌آوری و ارجاع متکدیان به مراکز نگهداری و حمایتی با دقت و حفظ کرامت انسانی انجام خواهد شد و از سوءاستفاده افراد سودجو از بستر تکدی‌گری جلوگیری می‌شود.

زارعی تأکید کرد: در کنار برخورد با متکدیان حرفه‌ای، حمایت‌های لازم از نیازمندان واقعی شامل خدمات مشاوره‌ای، درمانی و معیشتی ارائه خواهد شد تا زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم فراهم شود.

معاون فرماندار همدان این اقدام را گامی مهم برای ارتقای امنیت اجتماعی، زیباسازی محیط شهری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دانست و خواستار همراهی شهروندان در این فرایند شد.

