همکاری دستگاهها برای ساماندهی متکدیان همدان آغاز میشود
معاون فرماندار همدان گفت: با همکاری شهرداری و نهادهای مسئول، شناسایی و ارجاع متکدیان به مراکز حمایتی با حفظ کرامت انسانی انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا از همدان، مجتبی زارعی صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت متکدیان شهر، با بیان اینکه مدیریت پدیده تکدیگری نیازمند همافزایی نهادهاست، اظهار کرد: این طرح با محوریت شهرداری و با همکاری نیروی انتظامی، بهزیستی، دادستانی و دیگر ارگانهای مرتبط اجرا میشود.
وی افزود: شناسایی، جمعآوری و ارجاع متکدیان به مراکز نگهداری و حمایتی با دقت و حفظ کرامت انسانی انجام خواهد شد و از سوءاستفاده افراد سودجو از بستر تکدیگری جلوگیری میشود.
زارعی تأکید کرد: در کنار برخورد با متکدیان حرفهای، حمایتهای لازم از نیازمندان واقعی شامل خدمات مشاورهای، درمانی و معیشتی ارائه خواهد شد تا زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم فراهم شود.
معاون فرماندار همدان این اقدام را گامی مهم برای ارتقای امنیت اجتماعی، زیباسازی محیط شهری و حمایت از اقشار آسیبپذیر دانست و خواستار همراهی شهروندان در این فرایند شد.