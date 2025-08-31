امام جمعه همدان: مدیران گره گشای مشکلات مردم باشند

به گزارش ایلنا از همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی روز یکشنبه در بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان همدان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید رییسی و همه کسانی که در ۴۷ سال گذشته به انقلاب خدمت رسانی کردند، اظهار کرد: برگزاری جلسات در ادارات توسط مدیران اجرایی باید نتیجه بخش باشد و منجر به گره گشایی از مشکلات مردم شود.

وی ادامه داد: در ۶ سالی که در این سمت بودم بسیاری از مدیران کل عوض شدند، در شرایط سخت معیشتی که مردم به سر می‌برند می‌توان با تلاش‌های مستمر مشکلات مردم را حل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: مدیران دولتی این سوال را از خود بپرسید که چقدر کار می‌توانستیم انجام دهیم تا مشکل مردم حل و گره گشایی شود اما انجام ندادیم.

آیت الله شعبانی موثقی با بیان اینکه مسوولیت‌ها امانت های الهی است که باید به اهلش واگذار شود، گفت: ترک فعل هایی هست که گاهی دستگاه‌های نظارتی متوجه آن نمی‌شود.

وی اظهار کرد: انتخاب عده ای از مدیران در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه برتر به معنی ضعف دیگر دستگاه نیست، این انتخاب شاخص های خود را دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هزاران نفر شهید شدند برای اینکه عده ای روی صندلی خدمت رسانی بنشینند و نباید طوری عمل کنیم که مدیون شهیدان باشیم.

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه سرعت عمل در خدمت رسانی باید جدی تر شود افزود: ضرورت دارد که کارها و خدمت رسانی سریعتر انجام شود.

آیت الله شعبانی موثقی اظهار کرد: هم اکنون پیوند خوبی در دولت کنونی وجود دارد، شرایط وفاق بین مسوولان برای گره گشایی مناسب است و استاندار همدان درگیر حاشیه ها نشده است.

وی با بیان اینکه نتیجه اتحاد مقدس، گره گشایی است گفت: بخش عظیمی از انسجام اجتماعی به عملکرد مسوولان بستگی دارد.

